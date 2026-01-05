Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE.UU. ataca Venezuela: Maduro, trasladado a prisiónCabalgata de Reyes en A CoruñaLo que pasará en A Coruña en 2026El antiguo Casa Lola, en Arteixo, a la ventaEntrevista a Tinho, el más 'koruño' de OTEl Dépor estrena 2026 con empate
instagramlinkedin

El Manchester City cede dos puntos en el descuento

El City pierde comba en la Premier tras ceder dos puntos en el descuento. Enzo Pérez igualó en el 94 un gol anterior de Reijnders.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents