El Nápoles gana al Lazio y se acerca al liderato

El Nápoles doblegó a domilicio al Lazio (0-2) con goles de Spinazzola y Amir Rrahmani y se acerca al liderato de la Serie A.

