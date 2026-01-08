Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gallego Adrián Díaz, en la banda del Rey Abdullah

REDACCIÓN/Agencias

A Coruña/Madrid

El fútbol gallego está representando en la Supercopa por Adrián Díaz. Hoy ejercerá como juez asistente número 2 de Mateo Busquets durante la semifinal entre Real Madrid y Atlético en el Rey Abdullah, con Gonzalo García como asistente número 1. Acudirá después a la final como quinto árbitro o en, otras palabras, de reserva ante cualquier contingencia.

La elección de Adrián Díaz como parte del personal arbitral en el primer título de la temporada demuestra el buen rendimiento que ha sostenido de manera regular desde su ascenso a Primera en verano de 2024, culminando así veinte años de carrera y específicamente desde 2006 en el cuerpo especializado de asistentes.

Busquets arbitrará al Atlético por cuarta vez, tras el 1-1 en el derbi en el Metropolitano de la pasada campaña, el triunfo por 0-3 en Mestalla y la derrota esta campaña en el Stadium ante el Espanyol (2-1). Al Real Madrid le pitará por séptima vez. El cuadro madridista ha logrado con el balear cuatro triunfos y dos empates. Esta temporada le dirigió en el 4-0 ante el Valencia en el Bernabéu.

