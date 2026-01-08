Xabi Alonso aspira a cambiar su destino

Es posible que la dialéctica canse, que incluso aburra por su reiteración en las últimas semanas. Pero la frase, por repetida, no dejar de ser cierta: Xabi Alonso se juega su futuro en el siguiente partido del Real Madrid. Y más aún esta vez, en la que el siguiente partido es nada menos que un derbi en la antesala de una final.

Que esta Supercopa sea catalogada de torneo menor, «el cuarto en importancia de la temporada», dijo ayer Xabi, no es coartada suficiente ante una hipotética derrota. Que se lo pregunten a Ernesto Valverde, despedido del Barça tras perder en las semifinales contra el Atlético en la primera edición saudí de este torneo, en el año 2020, pese a que era el líder de la Liga.

¿Significa eso que Xabi Alonso será despedido si vuelve a perder contra el Atlético? Eso quizá sea mucho decir, porque el cómo es tan importante como el qué en el análisis del palco blanco. Desde luego, su continuidad resultaría insostenible si se repitiera un descalabro como el de la Liga en el Metropolitano, aquel manotazo que resquebrajó unos cimientos que el técnico tolosarra todavía no ha sabido cómo reparar.

No dispondrá Xabi del lesionado Mbappé, pero la mayúscula ausencia del francés inquieta menos tras observar el rendimiento del trigoleador Gonzalo. Enfrente tendrá a un Atlético que navega por esta temporada con ritmo discontinuo, con Julián Álvarez en baja forma y con la ausencia de Pablo Barrios, su futbolista más fiable esta temporada.