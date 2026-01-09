El Madrid sobrevive una noche más

En Yeda, cuando todo acabó, se les veía encantados. En la dictadura saudí impera el bipartidismo futbolístico, al menos durante esta cita anual con la Supercopa que Qatar quiere arrebatarles. Solo importan Real Madrid y Barcelona para los aficionados locales y, por cuarto año consecutivo, los dos grandes del fútbol español se verán las caras. El partido por el que su rey paga 40 millones de euros al año volverá a tener lugar.

Los certificaron los blancos ante el Atlético, con muchísima menos suficiencia que la de los azulgrana en la víspera. Qué más da. Hace ya semanas que este Madrid, con su entrenador a la cabeza, solo piensa en sobrevivir una noche más. El cómo, que nunca fue demasiado importante en el club blanco, lo es ahora menos que nunca. Pero con el cómo de ayer parece difícil que el qué del domingo sea un Madrid campeón. Y es que existen muchas maneras diferentes de ganarse el corazón de un aficionado. La de Valverde fue, hace seis años en este mismo estadio, inmolarse con una autoexpulsión, derribando a Morata en un minuto 115 de una final, la iniciática de 2020, que acabó con victoria blanca en los penaltis. Con idéntica contundencia, el uruguayo despertó la semifinal con un libre directo desde 25 metros.

El Madrid dedicó la primera media hora a acunar con tedio el partido, mientras Vinícius se perdía en sus habituales discusiones que le desconectan de los partidos. Con la peculiaridad de que su némesis dialéctica, esta vez, era Simeone. «Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo», se le observó decir al argentino. En el tramo final, se acabaría montando una pequeña refriega entre ellos cuando Xabi decidió sustituirle tras otro pésimo partido.

La pausa para la hidratación, imprescindible ante la humedad del estadio Rey Abdullah, le sirvió al Atlético para espabilar. Sorloth, la boya a la que buscaban con ahínco sus compañeros, falló un cabezazo a puerta vacía y otro testarazo encontró una de esas manos milagrosas de Courtois. El Atlético lo tenía ahí, ante una defensa caótica y frágil, pero no era capaz de culminar sus oportunidades, con un Julián de nuevo muy apagado. Aprovechó la frustración colchonera el Madrid para anotar el segundo, en un pase filtrado de Valverde hacia Rodrygo.

Encontró una brizna de aire el Atlético gracias a un centro de Giuliano que, esta vez sí, Sorloth orientó hacia la portería. Asencio, que como Rüdiger no pudo acabar el partido, sufrió una tortura con el gigante, tan dominante como poco efectivo de cara a portería. Un clásico reciente del Atlético.

A partir de entonces, el Madrid se encapsuló sobre sí mismo, con una defensa de circunstancias. Sin aparente sentido, Simeone respondió quitando a Sorloth, que fue el primer sorprendido. Mereció el empate el Atlético, pero no lo consiguió. Este es el mismo Madrid que en los últimos tiempos. Uno que, más que ganar, sobrevive. Si lo hace una vez más el domingo, el premio será un título. Así de incomprensible es a veces el fútbol.