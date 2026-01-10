Alcaraz se impone a Sinner en la exhibición de Corea

La puesta en escena de los dos mejores jugadores del momento en este 2026, de los dos primeros del mundo, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, estuvo alejada de la tensión y la intensidad de la competición, de los títulos y los premios que se disputarán a partir de una semana y su primera presencia sobre en una pista fue en esta exhibición en Corea del Sur, distendida, espectacular, con buen humor y con el marcador situado en un segundo plano.

Fue Alcaraz el que ganó en este cara a cara disputado sobre la pista cubierta del Inspire Arena de Incheon a donde llegaron este jueves, recibidos con entusiasmo por cientos de seguidores agradecidos por la presencia de estos dos referentes del deporte. El murciano se impuso por 7-5 y 7-6(6), después de una hora y 48 minutos.

Y objetivo, cumplido. Las expectativas del seguidor, cubiertas y la respuesta a la organización y a su desembolso, la acordada: momentos espectaculares sobre la pista, compromiso de los jugadores, golpes de repertorio y aparente emoción con un marcador apretado. Pero sobre todo, resguardar la salud, evitar contratiempos físicos ante lo que viene por delante para ambos. Todo se logró.

Con cierta relajación los parciales no se resolvieron hasta el tramo final de cada uno. El murciano, número uno del mundo, logró la única rotura del choque, en el undécimo juego y luego cerró el set. El segundo se resolvió en el desempate. Sinner tuvo oportunidad de llevar el partido a la tercera manga, pero el enfrentamiento se cerró en dos.

Empieza ahora ya lo serio; una nueva temporada para los dos jugadores destinados a marcar una época, los que se han repartido los grandes éxitos en las últimas campañas y los que han agarrado con fuerza el testigo del legendario big three. Ahora son ellos los protagonistas y son el principal reclamo de los organizadores de eventos y empresarios deportivos.

Ya es la tercera vez que comparten exhibición sobre la pista el murciano y el jugador de San Cándido aunque las dos anteriores fueron en Arabia Saudí, en Riad, dentro del evento Six Kings Slam, en el 2024 y 2025.

Alcaraz y Sinner, que pretenden apuntalar la puesta a punto ante el inicio dentro de una semana del Abierto de Australia, pusieron todo de su parte para contentar a los 15.000 espectadores presentes en el Inspire Arena ubicados en localidades por las que tuvieron que pagar entre cerca de 100 euros la más barata hasta más allá de 700.

Tiempo habrá a lo largo del año en acelerar hacia los éxitos, en rivalizar por los trofeos y por agrandar la historia. Pero esta vez se trató de una puesta en marcha de un arranque de curso en el que ambos asumieron su papel y los deseos de la grada. Puntos espectaculares, bromas y gestos simpáticos hacia los seguidores.

Nada que ver con la final de las Finales ATP, la última vez en la que se enfrentaron, con el título de maestro en juego, en Turín, en noviembre pasado, con el triunfo del italiano, semana antes de lasl Finales de la Copa Davis a las que no pudo acudir, por lesión, Alcaraz.

El número uno del mundo ya está concentrado en el Abierto de Australia, su gran objetivo, el único Grand Slam que aún no ha ganado y ha dejado de lado todo el revuelo generado a final del 2025, con el ruptura con su entrenador de siempre, Juan Carlos Ferrero. De hecho, en Corea estuvo ya acompañado del que ejerce como primer preparador, Samuel López, acompañado del resto de su equipo como el agente Albert Molina, el preparador físico Alberto Lledó y el fisioterapeuta Juanjo Moreno.

Alcaraz y Sinner dejaron patente, tanto en la previa como durante el encuentro que la relación entre ambos es estupenda. Se llevan bien, saben que son el gran aliciente del público y comparten ese protagonismo. Después, la competición pondrá a cada uno en su lugar y repartirá, dado el caso, los premios.

El 2026 aventura más retos entre ambos y momentos intensos sobre la pista, con trofeos en juego. De momento, van dieciséis enfrentamientos oficiales, en torneos. Alcaraz ha ganado diez y el italiano seis. El jugador de San Cándido, de 24 años, dos más que Alcaraz, tiene cuatro majors. El murciano dos más. De los ocho últimos en juego cuatro han sido para cada uno.

La exhibición del Inspire Arena de Incheon ha sido el único lugar de paso para ambos que no han disputado torneo alguno previo al Abierto de Australia que empieza el domingo 18 de enero. Los dos acuden ahora directamente a Melbourne para apuntalar la preparación y afrontar ya la conquista del primer gran premio del curso.