Un discutido penalti devuelve la sonrisa al Rayo Vallecano

Dos meses y medio después de su última victoria liguera, el Rayo volvió a sonreír con un triunfo balsámico frente al Mallorca gracias a los tantos en la primera mitad de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti discutido, que cortaron una mala racha de ocho encuentros sin ganar. Un peso de encima. Eso es lo que se quitó el Rayo en un momento clave de la competición, con el descenso cada vez más cerca y las dudas comenzando a surgir en el entorno del equipo justo en el ecuador del curso. Por eso, el duelo frente al Mallorca era vital por muchos motivos.

Con este resultado el Rayo suma 22 puntos y se sitúa en mitad de la clasificación mientras que el Mallorca, con 18, se queda solo uno por encima del descenso.