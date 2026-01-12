Los fondos, a por el fútbol español

Richard y su hijo Mike acaban de aterrizar en Barcelona desde Dallas, la tercera ciudad más grande de Texas. En la capital catalana, una de las paradas obligatorias es ir al Camp Nou, hacer el tour por el estadio, visitar el museo y hacer algunas compras como la camiseta con el nombre de Lamine Yamal a la espalda. Padre e hijo gastaron el pasado fin de semana 4.000 euros en tres días. El fútbol como ocio familiar no apto para todos los bolsillos ya está aquí y los fondos de inversión van a acelerar esta tendencia.

El dinero de los fondos ha dejado de mirar al fútbol como una excentricidad y lo ha convertido en un activo más de su radar. Tras la pandemia, la inversión vinculada al capital privado en el balompié nacional se eleva hasta los 4.810,7 millones con Atlético, Barça y Madrid como protagonistas, además de la inversión de 1.994 millones de la firma británica CVC en LaLiga a cambio del 10% del negocio comercial de la competición doméstica durante 50 años y la adquisición del Espanyol de 130 millones por parte de ALK Capital del empresario estadounidense Alan Pace, dueño también del Burnley inglés. Las cifras en toda Europa se elevan hasta los 58.000 millones y en el terreno estrictamente del capital de los clubes, la ronda los 22.000 desde 2021, según los datos de la plataforma de datos Gain.pro.

«El deporte, y en especial el fútbol, es cada vez más profesional y eso atrae capital; y cuantos más fondos entran, más se profesionaliza el sector. Muchos inversores están interconectados y repiten en varios clubes y ligas. En el caso del Atlético, al final conviven fondos como Apollo y Ares, que también tienen intereses en franquicias de la NFL y en grandes clubes europeos como el Chelsea y el Crystal Palace. Esto demuestra que el fútbol se ha convertido en un gran ecosistema financiero global, aunque siga teniendo un componente emocional único», explica Carlos Cantó, consejero delegado de SPSG Consulting y ex directivo del Deportivo.

La irrupción de Apollo en el capital del Atlético con el 57,5% de las acciones a través de una inversión de 1.440 millones es la muestra de que el capital privado ha puesto su mira en el fútbol patrio. Tras años de financiación alternativa , el sector ya no busca prestar dinero, ahora se toma exposición a la revalorización y a la transformación del club: de los ingresos tradicionales de venta de canteranos, televisión, camisetas y entradas se persigue que facturen a través de ofertas complementarias de ocio como museos, visitas culturales al estadio, organización de eventos y conciertos, formación… algo que en Estados Unidos se lleva años poniendo en práctica. La diversificación de la facturación contrasta con la tesis que utilizaban los empresarios y los fondos soberanos ligados a los países de Oriente Próximo que se han acercado al fútbol: notoriedad y repercusión.

Tras el club que preside Enrique Cerezo, varios ultiman su venta a fondos de inversión extranjeros ante el empuje de la Premier y el apetito de estos vehículos. El Sevilla es una de las entidades que ha puesto el cartel de se vende. Sergio Ramos acaba de irrumpir con fuerza en el proceso y ofrece 400 millones por el club junto a un fondo norteamericano. Adelantaría así a la oferta de Riverside, que ha rebajado sus cifras tras conocer detalles de las cuentas del Sevilla, y a la opción de los empresarios Antonio Lappí y Fede Quintero. El club arrastra una deuda de 88 millones y el nuevo dueño deberá afrontar una ampliación , además de resolver si acomete obras en el Sánchez Pizjuán, como están previstas para 2027, o decide que la revalorización de la entidad pasa por una venta millonaria del recinto del barrio de Nervión para mudarse a una nueva localización.

Otro club que está sobre la mesa de los fondos es el Getafe. Ángel Torres, presidente y accionista mayoritario con el 99,5% del capital, quiere hacer caja con el club. Accedió a la presidencia en 1989 y se convirtió en dueño en 2002 después de que el alcalde lo convenciera para que invirtiera en un equipo en plena crisis. En octubre, se publicó que el fondo estadounidense Fenway, que controla el Liverpool y los Boston Red Sox, estaba muy cerca de comprarlo por 200 millones. Sin embargo, en noviembre se retiró de la puja al ver inviable la operación por las limitaciones de ingresos y la veteranía de la plantilla que dificulta la venta de jugadores a precios altos.

El interés lo recogió el conglomerado catarí JTA International, que pretendía dar nombre al estadio y el patrocinio de la camiseta. Torres reconoció un encuentro con la entidad de Oriente Próximo, pero únicamente para negociar el naiming.

El Oviedo es otro de los clubes cuyos accionistas están en la rampa de salida. Se salvó de entrar en causa de disolución en 2012 tras realizar una ampliación de cuatro millones, por la que Carlos Slim pasó a controlar el 34% de las acciones. Diez años después, el grupo mexicano Pachuca, dueño del Pachuca y del Club León, irrumpió en el equipo carbayón con una participación mayoritaria del 51%, dejando a Slim con el 20%.

En las cinco grandes ligas europeas, el 36,5% de los clubes tienen participación de un fondo. Además, desde 2023 se han registrado 19 cambios de propiedad en entidades europeas, la mayoría con inversiones de capital privado. Cada país tiene sus propias peculiaridades: por ejemplo, en Italia los fondos se han hecho con el control de parte del capital tras impagos de deuda. El Inter pasó a manos de la firma estadounidense Oaktree tras ejecutar un préstamo impagado de 275 millones al empresario chino Zhang Kangyang. El AC Milan, por su parte, está bajo el paraguas de RedBird Capital, que tomó el relevo en 2022 de otro fondo, Elliott, que había aterrizado solo cuatro años antes y vendió valorando el club en 1.200 millones de euros.

En la Premier el presidente de Ineos invirtió 1.200 millones en el 27,7% de las acciones del Manchester United en diciembre de 2023, lo que supuso valorar el club en 5.700. La firma californiana Silver Lake aumentó su participación en la matriz del Manchester City, City Football Group, a finales de 2022 hasta el 18% en una operación que valoraba el conglomerado deportivo que también controla el Girona en 6.300 millones, nueve veces los ingresos.

A medida que la propiedad se concentra, crece otra derivada: la multipropiedad. City Football Group agrupa al Manchester City, el Girona, el New York City, el Palermo y el Troyes francés, entre otros. RedBird controla el Milán, el 85% del Toulouse y está vinculado al ecosistema de Fenway Sports Group (Liverpool). 49ers Enterprises es dueño del Leeds y el Rangers, el británico V Sport controla el Aston Villa, el Vitoria de Guimaraes y el Real Unión de Irún o Black Knight el Bournemouth inglés, el Lorient francés, el Hibernian escocés o el Moreirense portugués. Muchos de estos fondos también han dado el salto a América Latina, Japón o incluso a China, India, Australia o Nueva Zelanda.

El objetivo suele ser ganar escala: compartir datos, metodología, acuerdos comerciales y, sobre todo, construir carriles para el desarrollo y la circulación de futbolistas dentro del propio ecosistema. Sin embargo, este modelo choca con las reglas de la UEFA .

Abanca y Escotet y un grupo incipiente en A Coruña

No es un fondo al uso de estos han cogido fuerza en las últimas temporadas en el fútbol español y europeo, pero Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y del Deportivo, sí que ha conseguido dar los primeros para ir configurando un grupo en ciernes y ya se le puede considerar multipropietario, ya que posee el Dépor como máximo accionista de Abanca (ostenta el 99,7% del club coruñés) y el Penafiel al haber adquirido el 90% del capital social de la sociedad del club luso a través de la empresa Iberian Football Venture, SGPS, S.A.

Las sinergias de los dos clubes, a pesar de que aún viven los primeros meses de esa convivencia, son evidentes. Ya este pasado verano se marcharon traspasados desde Abegondo al club luso los futbolistas Iano Simao y Raúl Alcaina y también llegaron al equipo portugués Davo y Jaime con la carta de libertad. Se valoraron más operaciones desde el Dépor, pero finalmente solo se afrontaron esas cuatro y se optó por ceder a los jóvenes blanquiazules a conjuntos de Primera RFEF. El primer equipo del Penafiel ya ha realizado un par de stage en Abegondo en parones de liga y los directivos del Dépor están en total contacto con los del club luso. La colaboración irá a más con el paso de los años con la idea de que ambos suban a sus primeras divisiones.