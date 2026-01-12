Iguala partidos con el Villarreal destacado

La disputa de la Supercopa y la ausencia durante el fin de semana de Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic han permitido que LaLiga equilibre los partidos disputados entre sus participantes. Solo quedan por jugar el duelo pendiente entre el Levante y el Villarreal y el Sevilla-Celta de esta noche. Precisamente, los amarillos son unos de los grandes triunfadores de este campeonato al volver a ganar (3-1 al Alavés) y colocarse tercero con 41 puntos por delante del Atlético y a solo cuatro del Real Madrid con un partido menos.