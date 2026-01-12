| Primera División
Iguala partidos con el Villarreal destacado
La disputa de la Supercopa y la ausencia durante el fin de semana de Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic han permitido que LaLiga equilibre los partidos disputados entre sus participantes. Solo quedan por jugar el duelo pendiente entre el Levante y el Villarreal y el Sevilla-Celta de esta noche. Precisamente, los amarillos son unos de los grandes triunfadores de este campeonato al volver a ganar (3-1 al Alavés) y colocarse tercero con 41 puntos por delante del Atlético y a solo cuatro del Real Madrid con un partido menos.
- Los gallegos guardan 4.000 millones más en sus cuentas bancarias por falta de rentabilidad
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Jon Karrikaburu vuelve a escena para el Deportivo
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, se cortará dos meses desde el martes
- Un octogenario muere atropellado en la salida de la AP-9 hacia A Coruña