Iker Losada salva un punto para un Levante al alza

Romero abrió el marcador para el Espanyol

efe

Valencia

El Levante y el Espanyol empataron a uno en un encuentro en el que ambos goles se marcaron en un minuto y en el que los dos equipos pagaron cara su falta de gol y de juego ofensivo. Carlos Romero abrió el marcador para los blanquiazules y el excéltico Iker Losada igualó en la siguiente jugada. Ambos, goles de bella factura para un duelo con escasa creación ofensiva.

Con el paso de los minutos, tanto Levante como Espanyol trataron de buscar una ocasión de gol que pudiera romper el empate, pero las llegadas no se traducían en peligro real. Solo en centros que no inquietaban ni a Ryan ni a Dmitrovic. A pesar de los cambios ofensivos, el partido terminó muriendo en la portería del Levante.

