Alavés y Betis se meten en cuartos

Al margen del Albacete, protagonista de la noticia del día, el Alavés y el Betis también se ganaron su pase a los cuartos de final tras superar ayer en sus estadios al Rayo Vallecano y al Elche respectivamente.

Toni Martínez y Carlos Vicente metieron al Deportivo Alavés en los cuartos de final de la Copa del Rey ocho años después, tras un buen partido que finalizó con 2-0 y que se puso de cara para los locales en la segunda mitad.

Después una primera parte igualada, el delantero murciano adelantó a los albiazules en el minuto 49. A los 20 minutos Isi Palazón fue expulsado con tarjeta roja directa, muy protestada por los madrileños, a los siete minutos de haber ingresado en el terreno de juego y el partido cambió por completo.

Un doblete del argentino Ezequiel Chimy Ávila en doce minutos, del 68 al 80, le dio la victoria al Betis ante el Elche (2-1) en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con remontada incluida tras adelantarse los alicantinos al filo del primer cuarto de hora de la segunda mitad. El francés Léo Pétrot adelantó al equipo que dirige Eder Sarabia a los 58 minutos, pero diez después Chimy Ávila, que había entrado al campo poco antes, logró el empate para los verdiblancos, a pase de Pablo Fornals, y en el 80 puso el 2-1 tras un servicio de Aitor Ruibal en una acción en la que los ilicitanos reclamaron una falta previa a Adrià Pedrosa.

Las eliminatorias de octavos se cierran hoy. El Barcelona visita al Racing de Santander (21.00 horas), equipo que lidera la Segunda. También se juega a la misma hora el Burgos-Valencia en El Plantío.