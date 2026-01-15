Arbeloa, el escudo humano de Florentino ante la crisis galopante del Real Madrid

En estos cuatro últimos días en los que la crisis del Real Madrid ha terminado por estallar con toda su crudeza, primero con la derrota en la final de Supercopra, después con la ejecución de Xabi Alonso y finalmente con la sonrojante eliminación copera en Albacete, en las oficinas del Santiago Bernabéu se ha mantenido el mutismo. Solo Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, tomó la palabra en la presentación de Álvaro Arbeloa para dar una protocolaria bienvenida al salmantino y un no menos protocolario agradecimiento al tolosarra. Sin posibilidad de formularle preguntas ni explicación alguna sobre los motivos del cese de uno o de la elección del otro como sustituto.

Este jueves, en la resaca del 'Albacetazo', el silencio se ha mantenido inquebrantable en un club completamente bunkerizado desde hace tiempo. Lo está en las buenas y todavía más en las malas. Hace tiempo que el Real Madrid solo se expresa a través de su televisión oficial, cuya línea editorial sirve de aviso a navegantes y de guía discursiva a seguir para jugadores y técnicos, los únicos que se ponen delante de un micrófono con asiduidad.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, observa el partido de Copa mientras cae la niebla entre el Albacete y el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El contrato de Arbeloa

El madridismo ni siquiera sabe durante cuánto tiempo será su entrenador Arbeloa. "Estaré aquí hasta que el Madrid quiera", despejó él en su primera rueda de prensa, ante el hecho insólito en el mundo del fútbol de que no se anuncien los años de contrato de un entrenador. El exlateral no va a salirse ni un ápice de la línea discursiva que descienda de ese palco en el que tan buenas relaciones ha cultivado durante los 15 últimos años. Sabe que, además de los inclementes resultados deportivos, es su principal salvoconducto para tener éxito en esa silla eléctrica con forma de banquillo.

En el campo, sobra decirlo, la cosa ha arrancado de manera catastrófica para Arbeloa. La eliminación contra el Albacete, tanto por el hecho en sí como por la forma en que se produjo, pasa a formar parte de la galería contemporánea de horrores de la entidad madrileña. Una derrota que el técnico, pese a llevar apenas 48 horas y un entrenamiento en el cargo, no dudó en cargar sobre sus hombros.

Lucía Feijoo Viera

Antonio Pintus y Niko Mihic

Una asunción de responsabilidades, eso sí, a la que introdujo los matices que sabe perfectamente que preocupan al palco. "Perder en el Real Madrid nunca es un alivio. Tiene unas consecuencias que pueden ser positivas, si lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar, pero no era nuestro objetivo perder aquí. En el plano físico tenemos mucho margen de mejora. Está Antonio Pintus para eso, para mejorar físicamente, que creo que hace falta", explicó en la sala de prensa del Carlos Belmonte. Poco importa que el Madrid no juegue a nada desde hace meses, al parecer.

Y es que Florentino y su equipo más cercano, lejos de hacer autocrítica sobre la deficiente confección de la plantilla, cargan sobre la preparación física de Xabi Alonso y su equipo la explicación de la mala temporada del equipo. De ahí su insistencia en que Pintus, que "tiene cinco Champions", como reivindicó Arbeloa, regresara a la primera línea de trabajo. También Niko Mihic, antiguo jefe de los servicios médicos, ha regresado a la primera línea tras unos años al margen.

Álvaro Arbeloa y Vinícius, en el Albacete-Real Madrid. / Francisco Macia / AFP7

Vinícius no se toca

El otro mensaje fuerte de Arbeloa fue eximir a Vinícius de cualquier responsabilidad de la derrota, pese al pésimo partido (otro más, con la honrosa excepción de la final de la Supercopa) que completó en Albacete: "Ha sido positivo que después de sus grandes esfuerzos el domingo y un viaje largo haya querido jugar todos los minutos. Ha tenido una gran predisposición para echarse al equipo a la espalda, comprometido, que es capitán. Yo quiero ver a este Vinícius y estoy seguro que nos va a brindar grandes noches".

Tampoco es casual la adulación del 'niño bonito' de Florentino Pérez, una de las principales piedras con las que tropezó su amigo Xabi Alonso. Arbeloa asume el cargo de entrenador, pero sobre todo el de parapeto y altavoz de los deseos políticos y mediáticos de la presidencia. Así, le irá bien. Pero si no acompañan los resultados, poco importará, por mucho que él diga que "el fracaso está en el camino del éxito".