Arbeloa se estrena con un desastre

Ni Xabi Alonso ni Arbeloa. El problema del Real Madrid está en el césped y en los despachos. Espeso como la niebla y frío como la noche de Albacete. Así fue el debut del Real Madrid de Arbeloa, que con esta eliminación confirma las sospechas que señalan a unos jugadores indolentes ante un rival menor que compensó con corazón su falta de fútbol. El Albacete no es el Barcelona y Vinícius dimitió antes de subirse al avión ofreciendo su versión más displicente. Esta derrota señala directamente a Florentino Pérez, cómplice con sus futbolistas de lo que está pasando.

El Madrid de Arbeloa inició su singladura con un once Frankenstein. Entre lesiones y contratiempos apostó por un equipo joven y sin embargo sin hambre. En medio de canteranos y noveles como Huijsen, Asencio, Arda, Mastantuono o Gonzalo, colocó a Valverde o Vinícius. Dos de los tres que se rebelaron a Xabi Alonso. La propuesta con balón, entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, metiéndose Valverde por detrás de Gonzalo mientras dejaba los carriles a Mastantuono y Vinícius a pie cambiado. En la sala de máquinas Arbeloa acompañó el buen pie de Arda con su canterano favorito, Cestero. Según su ficha en Best of You, su agencia, un jugador con «inteligencia, personalidad y liderazgo. Capacidad para organizar y hacer jugar al equipo. Vertical, determinante y con llegada». Mediocentro aseado que pasó inadvertido.

El Madrid comenzó perezoso, sin profundidad ni paciencia ante la zaga de cinco del Albacete. Dos disparos lejanos de Valverde fueron el único botín en una primera hora en la que ni Vinícius ni Mastantuono se reivindicaron. No esperaba Antonio Fernández, técnico local, una primera parte tan plácida. En el minuto 41 un centro de Lazo fue rematado a la red por Javi Villar ante la pasividad madridista. Se complicaba el panorama, pero en el descuento Lizoain rechazó un remate de Huijsen y Mastantuono lo embocó. Arbeloa se iba aliviado al descanso.

Sin alternativas ofensivas en el banquillo, la mejora del Madrid pasaba por la actitud. Los blancos apretaron y Huijsen, que sigue ofreciendo dudas, pudo adelantar a los blancos. Un triple cambio permitió al Albacete sacudirse la presión. Riki, Jefté y Agus Medina, titulares habituales, le dieron más juego a los locales arrancando los olés del Carlos Belmonte.

El Madrid seguía lánguido, sin alma. Su entrenador buscó oficio y energía con Alaba y Camavinga. Pero el equipo tiene un problema estructural grave. Y entonces volvió a ocurrir. Un córner mal despejado por Asencio terminó con Jefté remachando a la red la pelota a nueve minutos del final. El canario retrataba la desidia de la defensa blanca, que coronaba una noche lamentable de la zaga. Sin apuntar a un Arbeloa que lleva en el cargo 24 horas, el aburguesamiento de la plantilla madridista se ha convertido en problema que señala más a Florentino que al banquillo. El presidente alimentó la rebelión del vestuario contra un Xabi Alonso que ha debido pensar que bendito problema se ha quitado de encima.

Gonzalo casi rescata al Madrid con otro testarazo en el descuento, pero en la última jugada Jefte volvió a mandarla a la red con mucho tacto confirmando la hecatombe blanca en el estreno de Arbeloa. No era Xabi. Ni es Arbeloa.