El Barça aprende del error ajeno

Ferran Torres había marcado goles en la Liga, la Champions y la Supercopa y en su primer partido de Copa (no jugó en Guadalajara) completó el póquer. Un honor del que presumir en el vestuario y que tuvo el valor añadido de plasmar el pase del Barça a los cuartos de final.

Desde Santander todavía se disipaba la columna de humo del gigantesco incendio de Albacete donde se quemó el Madrid, y Flick tomó precauciones protegiendo al equipo con una camiseta ignífuga -el modelo de la Supercopa- portada por titulares. No lo son ahora los dos timoneles que manejaron al grupo, los Marcs Casadó y Bernal, pero sí lo eran los demás. Ferran, capitán en ausencia de todos los superiores jerárquicos, y Rashford, casos discutibles, han jugado más que Lewandowski y Raphinha, los elegidos en las grandes ocasiones, sin embargo.

Calentaban los ases cuando a Flick se le agotaba la paciencia, pero cuando surtió efecto la primera medida que había tomado para remojar las barbas que había visto arder en la cara de Álvaro Arbeloa. Salieron Lewandowski, Raphinha y Pedri dos minutos después de que Fermín se hubiera apiadado y mirara alguien por primera vez a Ferran, que se corrió tanto que desbordó a los defensas, al portero y marcó el gol de la clasificación.

El equipo puso manos a la obra con retraso, y no solo porque marcara traspasada la hora de partido. Un retraso añadido al del inicio del partido por un problema de seguridad, como en la anterior eliminatoria de en Guadalajara. En tres minutos había defendido tres córners seguidos, producto del empuje local. El Racing y Santander llevaban jugando el partido desde el día del sorteo.

El guion que cabía esperar. No era un panorama complejo, por más que el Barça presentaba un once jovencísimo (22,9 años de media, con el tope veterano de los 28 de Rashford), ya que los seis canteranos del equipo han crecido afrontando rivales defensivos, pero si una tarea tediosa. Los pases han de repetirse una y otra vez para forzar el despiste ajeno, a no ser que alguien dé el pase desgarrador. Sólo estaba Lamine Yamal entre quienes usan el cuchillo en el césped, pero sus miras no buscaron un horizonte más lejano que Koundé y Olmo.

El gol o el cansancio suelen ser los únicos factores que desequilibran un partido, y el Barça no había chutado ni había movido la bola con velocidad para agotar a sus pares. Aguantó con cierta facilidad el conjunto santanderino, que más peludas se las ve en Segunda cuando lidia con sus semejantes. El Barça sólo debía evitar que el Racing se adelantara porque la dificultad se multiplicaba.

Pasar por el vestuario espabiló al equipo, seguramente por escuchar las críticas de Flick el muermo que era el partido. Lamine Yamal miró por primera vez a Rashford y también por primera vez a Ezkieta. No hubo mayor cambio que el incremento del ritmo del partido más que algún retoque táctico. Poco después apareció el agitador Fermín López para dar verticalidad y genio.

Pero en el minuto 94, el Racing tuvo una oportunidad más clara que la del Albacete. Manex Lozano, en un mano a mano, se estrelló contra Joan Garcia (tenía un pase para regalar el gol a un compañero) y ahí murió el partido antes de que Lamine Yamal recibiera la recompensa a una actuación muy honrada con el segundo gol.