Fútbol
El Girona prolonga su escalada a costa del Espanyol con dos goles de penalti
Vanat marcó por partida doble desde los once metros en los descuentos de la primera y la segunda parte (0-2)
EFE
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
El Girona derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium con un doblete de Vanat, ambas dianas desde el punto de penalti en los respectivos tiempos de prolongación de la primera y la segunda mitad.
En la primera pena máxima, Dmitrovic, portero del Espanyol, paró la acción y el colegiado la mandó repetir. No falló en el segundo intento. El segundo lanzamiento desde los once metros llegó tras una protestada falta de Rubén Sánchez sobre Asprilla.
El Espanyol cedió más protagonismo ofensivo al rival en la primera parte, pero reaccionó en la segunda buscando el empate. La evolución de los blanquiazules no fue suficiente para amarrar algún punto en su estadio.
