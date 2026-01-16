El Madrid arrolla al Barça en la Euroliga impulsado por Garuba y Tavares

El Real Madrid vengó su derrota en la liga española y doblegó al Barça (80-61) en la jornada 22 de la Euroliga para adelantar a los de Xavi Pascual en la clasificación en una noche en la que Garuba, con 16 puntos, 3 rebotes y 19 de valoración, se coló en los homenajes a Walter Tavares y Fabien Causeur.

El Real Madrid se resarció de su derrota liguera dos semanas atrás y mostró su mejor versión defensiva, una de las grandes tareas pendientes durante la presente temporada, para igualar al Barça a 14 triunfos y superarlo en la clasificación al asegurar el 'average' particular.

Sergio Scariolo también igualó a uno sus enfrentamientos con Pascual, en una de las mejores actuaciones de los suyos en el que, quién sabe, podría ser el último duelo disputado por ambos en la Euroliga, ante la amenaza del proyecto NBA Europa.

Ambos equipos tardaron en anotar sus primeros puntos en juego. El Real Madrid movió el balón para encontrar en situaciones ventajosas cerca del aro a Tavares, homenajeado por su récord de rebotes en la competición antes del partido, ante un Barça que hizo por encontrar a Punter, muy bien vigilado por la defensa de un bien ayudado Abalde.

Las pérdidas y el desacierto fueron la tónica en los compases iniciales. Los de Xavi Pascual, que llegaban con la premisa de jugar el choque a muchos puntos, sólo sumaron 2 en los cinco primeros minutos (6-2, min.5). Sin noticias de Punter, el Madrid corrió y castigó cada error azulgrana para marcharse a ocho, 10-2. Dos triples consecutivos de Shengelia engancharon de nuevo a los visitantes, aunque se marcharon por debajo, 21-14 (min.10).

Los de Scariolo siguieron con el mismo guion al inicio del segundo, con Lyles sometiendo en la zona a Shengelia. El Barça, con más precipitación que orden, no castigaba las pérdidas de los de Scariolo, que llegaron a los diez puntos de ventaja gracias a la energía de Garuba y dos triples de Deck (29-19, min.14). Punter siguió sin anotar en juego, pero una bandeja tras robo de Laprovittola redujo la brecha en la mitad del cuarto, 32-27 (min.16).

La agresividad atrás del Real Madrid y el juego sin balón de los interiores, con Tavares recogiendo cuatro rebotes ofensivos, obligaron de nuevo a Pascual a parar el partido a falta de 2:32 para el descanso, con 38-29 en el luminoso.

Con los de Scariolo gustándose al contraataque y con Campazzo encestando su primer triple (1/5), el Barça agradeció el final del primer tiempo con los 12 tantos de diferencia, máxima hasta ese momento, 43-31.

El paso por vestuarios ayudó a los azulgranas a recuperar su mejor versión defensiva y se apoyaron en Brizuela, autor de cinco puntos seguidos y triple incluido, para volver a meterse en el choque, 40-45 (min.24), después de un rebote ofensivo con mate de Vesely. Okeke sufrió atrás con Shengelia y Scariolo recurrió de nuevo a Lyles y Hezonja para destascar el ataque de su equipo, 53-40 (min.26).

Feliz salió para aportar aún más solidez al Real Madrid Madrid y sujetó a la perfección a Laprovittola y Punter, lo que provocó que el equipo blanco volase hasta los 15 de diferencia (55-40).

Parra, desde la lucha en el rebote ofensivo, intentó contagiar a los suyos, irreconocibles desde el 6,75 (3/13 y 23,1%) y poco efectivos desde la línea de personal (12/17 y 70,6%). Sin embargo, el Madrid, con sólo Deck aportando más allá del arco, terminó el tercer periodo manteniendo una buena renta, 63-47.

Laprovittola y Brizuela tomaron la responsabilidad ofensiva de los visitantes, que sufrían con el quinteto pequeño del Real Madrid, con un omnipresente Garuba, coreado por los aficionados del Movistar Arena, haciendo daño dentro y fuera a Fall y con Lyles disparando desde el perímetro, 73-54 (min.35).

Un Garuba exhausto recibió el tercer homenaje de la noche y dejó su puesto a Len, inédito hasta el momento, 78-57 (min.37).

El Barça, desdibujado y acuciado por la renta cada vez mayor del Real Madrid, cayó en la precipitación sin Punter -sólo tres tiros libres anotados- en cancha y claudicó sin capitulaciones ante un rival que certificó su superioridad en la Euroliga, 80-61.