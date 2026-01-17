Flick se siente defraudado con Dro, el juvenil que pagará 6 millones para irse del Barça

"Hablaré cuando haya ocurrido, ahora no es el momento". Esa ha sido la primera respuesta de Hansi Flick cuando se le ha preguntado por Pedro Fernández, Dro, que ha comunicado al Barça que pagará su cláusula de rescisión de 6 millones de euros para marcharse inmediatamente en el mercado de invierno. No ha desvelado a qué equipo.

Dejaba en el aire el entrenador la posibilidad de que la ruptura pudiera evitarse -el jugador ha sido apartado del primer equipo desde que adelantó que se iba-, pero sucumbió a la tentación de expresar su opinión. Sin referirse específicamente a Dro, que el lunes cumplió 18 años, Flick no desaprovechó la ocasión para mostrarse defraudado con el futbolista y su entorno. Un estado de ánimo más apaciguado del que tenía cuando se enteró de que el joven centrocampista deseaba marcharse del Barça.

Dro y Frenkie de Jong, en un entrenamiento el pasado mes de diciembre. / Enric Fontcuberta / EFE

El ejemplo de Rashford

Flick está personalmente desencantado con Dro, al que llevó a la gira asiática de la pretemporada y lo ha incorporado en el primer equipo, donde le hizo debutar y le ha brindado cuatro partidos en la élite.

Tratando de guardar el equilibrio, evitando las referencias personales pero enviando al mismo tiempo un mensaje general a los canteranos del club, Flick utilizó la figura de Marcus Rashford como un ejemplo de integración y generosidad. Es una estrella internacional y, en cambio, digiere no ser un titular indiscutible. Jugar en el Barça exige un deseo de permanencia y de militancia.

"Si quieres jugar en el Barça has de estar al cien por cien, con todo tu corazón. Eso es lo que quiero decir a quienes están con nosotros y a los que vengan en el futuro: han de vivir por defender estos colores; eso es lo que deseo ver, y a los que no, no les quiero", proclamó.

"Como entrenador, lo que hacemos con los jóvenes es darles confianza y energía para que crean en sí mismos y se desarrollen como profesionales", relataba el técnico. Si Dro quiere irse por considerar que ha jugado poco o ha tenido menos minutos de los que desearía, Flick apuntó a modo de consideración general: "Cuando un jugador hace las cosas bien y merece jugar, juega". Como si el entrenador tuviera que justificarse.

"Si quieres jugar en el Barça has de estar al cien por cien, con todo tu corazón. Eso es lo que quiero decir a quienes están con nosotros y a los que vengan en el futuro: han de vivir por defender estos colores; eso es lo que deseo ver, y a los que no, no les quiero" Hansi Flick

Fermín Lopez celebra con Dro Fernández el gol que acababa de marcar al Olympiacos en el Estadi Lluís Companys en la Champions. / Siu Wu / EFE

Competencia e impaciencia

Pero no es el caso con la masiva presencia de canteranos que pueblan la primera plantilla. Pudiera ser que Dro creyera que no puede vencer la competencia que le presentan Pedri, Olmo, Fermín, Gavi... Flick llega a entender, sin compartir, que los jóvenes tengan prisa por triunfar, impacientes al ver que chicos como Pau Cubarsí y Lamine Yamal, a los 18 años, son titulares en el Barça e internacionales absolutos con la selección.

"Tengo mucha experiencia con los jóvenes y lo hacemos todo por ayudarles y hacerles ver el potencial que tienen. Están en el Barça, en uno de los mejores equipos del mundo, y rodeados de jugadores de primera clase mundial. No es fácil tener minutos, pero al final, después de cada entrenamiento trabajando con estos futbolistas, tú eres mejor jugador. Y eso lo puedo ver en cada sesión", desarrolló Flick.

Dro Fernandez frente a Jon Gorrotxategi, en el Barça-Real Sociedad de la primera vuelta. / Associated Press / LaPresse / LAP

"Están en el Barça, en uno de los mejores equipos del mundo, y rodeados de jugadores de primera clase mundial. No es fácil tener minutos, pero al final, después de cada entrenamiento trabajando con estos futbolistas, tú eres mejor jugador" Hansi Flick

El entorno

Flick reprocha a Dro y a la gente que el rodea, la falta de perspectiva que tal vez les haya inducido a precipitar su salida; tal vez sea el dinero que le ofrecen el motivo principal para desear marcharse del Barça. Iván de la Peña es el agente del jugador.

El futbolista gallego no tenía firmado un contrato que cubriera el tránsito de la minoría a la mayoría de edad. "Son adultos, pueden tomar decisiones, tienen gente en su entorno que les induce... no voy a decir nada más..." remató el técnico, mordiéndose la lengua hasta que la partida de Dro sea definitiva.