Badosa recupera la sonrisa

Paula Badosa está de vuelta en el lugar que la vio renacer hace tan solo un año. De las primeras semifinales de Grand Slam de su carrera a volver a pasar por el calvario de las lesiones. Así fue el 2025 de una Badosa que quiere volver a dejar claro que eso ya es pasado en Australia.

La española inició su andadura en la presente edición con una convincente victoria anta la kazaja Diyas (6-2 y 6-4) para poner rumbo ya a la segunda ronda, donde se topará con la rusa Selekhmeteva.

Pese al duro camino que le deparó el sorteo del cuadro, con jugadoras de la talla de Pegula en rondas muy tempraneras, el debut ante la número 290 del mundo se presentaba como una gran oportunidad para poder coger ritmo y sensaciones tras las derrotas a las primeras de cambio en los torneos de Adelaide y Brisbane.

No desaprovechó dicha oportunidad la española que pese a tener algunos baches, sobre todo con el servicio en el segundo set, los solventó acto seguido a las mil maravillas para no dar el mínimo síntoma de una posible sorpresa.

Dominio de principio a fin atacando constantemente el débil servicio de su rival, que poco pudo hacer ante la agresividad de una Paula que encontró su mejor versión al servicio cuando más lo necesitó para cerrar el partido.

PASO A PASO

Cinco servicios directos y rozando el 80% de puntos ganados con el primer servicio valieron de sobras para cerrar el partido en poco más de hora y veinte de juego.

Sin duda, la mejor noticia para una Badosa que necesita reencontrarse con su versión mostrada hace un año en estas mismas pistas. Kessler y Pegula no fallaron por su mismo lado del cuadro, como las posibles rivales en tercera ronda, aunque antes tocará lidiar con una rival ya de mayor nivel en segunda ronda.

Selekhmeteva superó en un duro partido a la alemana Seidel (6-3, 3-6 y 6-0) para citarse con la española este próximo miércoles. Paso a paso y partido a partido para una Paula Badosa que dio la mejor noticia posible en su debut.

Victoria y sonrisa de oreja a oreja para la primera raqueta del tenis femenino español.