Balonmano
España logra el billete para la segunda fase del Europeo tras la victoria de Austria sobre Serbia
El combinado dirigido por Iker Romero quedó eliminado a pesar de su triunfo, ya que necesitaba vencer por al menos cuatro goles (26-25)
Redacción
La selección española de balonmano se aseguró su presencia en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras la victoria que Austria logró este lunes sobre Serbia (26-25).
Un triunfo que no impidió, sin embargo, la eliminación del torneo del conjunto austríaco, que dirige el español Iker Romero, que necesitaba vencer al menos por cuatro goles para seguir manteniendo vivas sus opciones de clasificación.
Serbia, pendiente de España
Billete para la segunda fase que, por contra, aún podrá lograr la selección de Serbia, que prepara el español Raúl González, si España vence este lunes (20.30 horas) a Alemania, que necesita al menos empatar con los Hispanos para seguir viva en el campeonato.
Un empate que el conjunto germano, vigente subcampeón olímpico, no tendrá nada fácil, ya que España, con la clasificación ya asegurada, buscará el triunfo para acceder a la siguiente ronda con dos puntos en su casillero, los máximos posibles.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
- Así está la clasificación de Segunda División: gana el Castellón y al Deportivo se aleja del podio de la LIga Hypermotion
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- El Almería le marca el camino al Deportivo con el Albacete y Riki
- Todas las claves del fichaje de Riki por el Deportivo: calma tensa a la espera de un movimiento del Albacete