| Copa del Rey
El Barça se enfrentará al Albacete en cuartos de final
Alavés-Real Sociedad, Valencia-Athletic y Betis-Atlético
Giacomo leoni Amat
Barcelona
El Barcelona sabe que no puede relajarse en Copa. Si no, que se lo pregunte al Real Madrid, que cayó eliminado en octavos ante el Albacete. Las casualidades de la vida han querido que el conjunto blaugrana sea quien visite el Carlos Belmonte en cuartos de final. El Queso mecánico tenía asegurado el factor campo como único club de Segunda División todavía en el sorteo y le ha vuelto a tocar el gordo para otra ronda más de emoción.
El resto de eliminatorias son todos duelos de Primera. Mendizorroza verá un derbi vasco entre Alavés y Real Sociedad. El Valencia jugará en Mestalla ante el Athletic Club y el Betis recibirá al Atlético, que eliminó al Dépor.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- Así está la clasificación de Segunda División: gana el Castellón y al Deportivo se aleja del podio de la LIga Hypermotion
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- Todas las claves del fichaje de Riki por el Deportivo: calma tensa a la espera de un movimiento del Albacete
- Sonia García (24 años), camarera coruñesa, opta a ganar el Concurso Camarero del Año: 'Espero dejar a Galicia en la mejor posición
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- Pandiani regresa a los banquillos del fútbol español
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano