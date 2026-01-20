Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

| Copa del Rey

El Barça se enfrentará al Albacete en cuartos de final

Alavés-Real Sociedad, Valencia-Athletic y Betis-Atlético

El Barça, en Santander. | EFE

Giacomo leoni Amat

Barcelona

El Barcelona sabe que no puede relajarse en Copa. Si no, que se lo pregunte al Real Madrid, que cayó eliminado en octavos ante el Albacete. Las casualidades de la vida han querido que el conjunto blaugrana sea quien visite el Carlos Belmonte en cuartos de final. El Queso mecánico tenía asegurado el factor campo como único club de Segunda División todavía en el sorteo y le ha vuelto a tocar el gordo para otra ronda más de emoción.

El resto de eliminatorias son todos duelos de Primera. Mendizorroza verá un derbi vasco entre Alavés y Real Sociedad. El Valencia jugará en Mestalla ante el Athletic Club y el Betis recibirá al Atlético, que eliminó al Dépor.

