Mbappé: «El madridismo puede pitarnos, a todos, no solo a Vinícius»

Kylian Mbappé compareció en la previa del partido que medirá hoy a las 21.00 horas al Real Madrid con el Mónaco, el equipo del que salió el delantero de Bondy. El francés comenzó teniendo un recuerdo «para las víctimas de Córdoba y sus familias, que han perdido una persona. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol». Kylian tuvo palabras también para el Mónaco, su club de origen: «Mónaco es un equipo que no está en el mejor momento, pero en Europa siempre sabe dar el nivel. Tenemos que ser agresivos desde el principio para ganar y quedar entre los ocho primeros, lo que nos permite ahorrarnos dos partidos».

Mbappé habló de los silbidos del Bernabéu el pasado sábado: «Los pitos... Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista, cuando era niño, si no estaba contento, pitaba o hablaba mal de los jugadores. La única oportunidad del madridismo para manifestarse cuando no hacemos las cosas bien es que nos piten en el campo. Pero si pitan, que piten a toda la plantilla. No es culpa de algunos jugadores, es de todos. Tenemos el carácter. El madridismo está enfadado, pero no está contra nosotros».

Y profundizó en este mensaje hablando de los silbidos a Vinícius: «Pienso en Vini. No es culpa de Vini es culpa de toda la plantilla. Es lo único que tengo que decir al madridismo. Los entiendo perfectamente y nosotros lo tenemos que aceptar. La culpa es de todos nosotros y lo vamos a hacer porque en el Madrid hay momentos como estos y lo vamos a cambiar. No fue una semana fácil. El madridismo puede pitarnos, a todos, no solo a Vinícius. Tenemos que merecernos el apoyo de nuestros aficionados y seguir luchando por todos los títulos». Kylian insistió en apoyar al brasileño en otra respuesta: «Vini es humano y le duele cuando hablan mal de él. Es un grandísimo jugador y es un hombre increíble, tengo mucho cariño por él. Tenemos que protegerle mejor para que no esté solo y que nos ofrezca su mejor versión. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo no soy Vini y no tengo consejos para él. Es un grandísimo jugador y ha pasado por todas las etapas. No soy nadie para aconsejarle, pero si es feliz, es un jugador completamente diferente».

Sobre la salida de Xabi declaró lo siguiente: «Decir que Xabi no ha triunfado en el Madrid no es verdad porque se ha ido antes de que se decidan todos los torneos. Perdimos la Copa después de él, por ejemplo. Xabi va a ser un grandísimo entrenador, me gusta su visión del fútbol, su obsesión por los detalles y va a triunfar seguro. Es una decisión del club y hay que respetarla. Y ahora está Arbeloa y daremos todo para que le vaya bien».

El francés también habló sobre la relación del vestuario con Xabi: «Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Y cuando tengo la oportunidad de decirlo, como ahora, lo digo».