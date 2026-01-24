Los Hispanos caen también ante Dinamarca y se despiden de las semifinales del Europeo

La selección española de balonmano se despidió de cualquier posibilidad de acceder a las semifinales del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras caer este sábado por un claro 31-36 ante el conjunto danés, en un encuentro en el que los Hispanos se estrellaron con un inspirado Emil Nielsen bajo los palos.

El guardameta danés demostró el porqué de su condición como el mejor portero del mundo en un arranque de la segunda mitad en el que Nielsen, que cerró el choque con trece intervenciones, llevó al conjunto español de soñar con la sorpresa (17-17) a cerrar la contienda con una clara derrota.