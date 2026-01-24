Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más de 550 incidencias por 'Ingrid'En directo: última hora del accidente ferroviario en AdamuzEl rescate de la concesión de los aparcamientosLa operación policial para 'cazar' al pederasta
instagramlinkedin

Balonmano

Los Hispanos caen también ante Dinamarca y se despiden de las semifinales del Europeo

El conjunto español se estrella con el portero Nielsen y pierde por 31-36

Los Hispanos se despiden de las semifinales.

Los Hispanos se despiden de las semifinales. / EFE

EFE

Madrid

La selección española de balonmano se despidió de cualquier posibilidad de acceder a las semifinales del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras caer este sábado por un claro 31-36 ante el conjunto danés, en un encuentro en el que los Hispanos se estrellaron con un inspirado Emil Nielsen bajo los palos.

El guardameta danés demostró el porqué de su condición como el mejor portero del mundo en un arranque de la segunda mitad en el que Nielsen, que cerró el choque con trece intervenciones, llevó al conjunto español de soñar con la sorpresa (17-17) a cerrar la contienda con una clara derrota.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents