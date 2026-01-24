El Real Madrid mantiene su velocidad de crucero en la Liga Endesa

El Real Madrid alargó su triunfal racha con un sólido triunfo en la pista del Río Breogán (83-105), que aguantó con vida en el partido hasta que el internacional croata Mario Hezonja entró en escena en el tercer cuarto para asegurar la octava victoria consecutiva de su equipo entre Liga Endesa y Euroliga.

Sin Walter Tavares, Gabriel Deck y Alberto Abalde, a los que Sergio Scariolo dio descanso, ni Théo Maledon, por lesión, Hezonja firmó su enésima exhibición (28 puntos, 30 créditos de valoración) para confirmar el crecimiento del Real Madrid a menos de un mes de jugarse el primer título de la temporada en la Copa del Rey de Valencia.

La puesta en escena de los blancos fue inmejorable. Con un parcial 0-10 de salida, aprovechando los numerosos errores del Breogán desde la línea de tres puntos, el conjunto madridista enfrió el ambiente del Pazo Provincial. Pero la entrada en pista de Mavra y Sakho dieron otro aire al ataque celeste. Después de un triple de Dibba, el Breogán igualó el choque.

Francis Alonso culminó la remontada gallega (21-19, min.11), pero el Real Madrid siguió moviendo con mucho criterio el balón pese a errar tiros liberados. Los de Scariolo mandaban en el poste bajo y eso obligó a Luis Casimiro a devolver a la pista a Sakho. Su equipo lo agradeció.

El Breogán, mucho más intenso en defensa, empezó a creer. Cook castigó la defensa blanca con otro triple y esta vez fue Scariolo quien paró el encuentro porque la renta breoganista ya era de 8 puntos (43-35). El italiano retocó el juego interior con Alex Len, y el gigante ucraniano se encargó él solo de apagar el incendio con ocho puntos consecutivos.

En el tercer cuarto, el Real Madrid irrumpió con una marcha y eso le permitió coger una renta que terminaría siendo decisiva, pese a que el Breogán llegó a ponerse a dos en el inicio del último asalto tras una canasta de Francis Alonso.

Entre Mario Hezonja y Okeke, quienes firmaron 21 de los 27 puntos de su equipo en ese cuarto, allanaron el camino hacia la victoria de los blancos, pese al empeño de Dominik Mavra por mantener al Breogán. Un imperial Hezonja y dos triples seguidos de Procida enterraron las opciones del equipo gallego de volver. Con el encuentro resuelto, Scariolo hizo debutar al joven alero ruso Egor Amosov.