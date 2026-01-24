El Valencia tumba al Espanyol de penalti en el último minuto en un igualado partido

Un gol en el descuento desde el punto de penalti de Largie Ramazani dio este sábado una sufrida victoria al Valencia ante un Espanyol que logró reestablecer dos veces el empate en el marcador tras verse por detrás pero que acabó por sumar su cuarta jornada seguida sin ganar ante el equipo de Mestalla, que enlaza por primera vez esta campaña dos triunfos.