Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más de 550 incidencias por 'Ingrid'En directo: última hora del accidente ferroviario en AdamuzEl rescate de la concesión de los aparcamientosLa operación policial para 'cazar' al pederasta
instagramlinkedin

LaLiga EA Sports

El Valencia tumba al Espanyol de penalti en el último minuto en un igualado partido

Hugo Duro, Cömert y Ramazani anotaron los goles del conjunto valencianista

Una acción del Valencia-Espanyol.

Una acción del Valencia-Espanyol. / EFE

EFE

Valencia

Un gol en el descuento desde el punto de penalti de Largie Ramazani dio este sábado una sufrida victoria al Valencia ante un Espanyol que logró reestablecer dos veces el empate en el marcador tras verse por detrás pero que acabó por sumar su cuarta jornada seguida sin ganar ante el equipo de Mestalla, que enlaza por primera vez esta campaña dos triunfos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents