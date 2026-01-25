Liga Endesa
El Barça se despista y deja que el Tenerife entre en la Copa
Los azulgranas serán cabezas de serie, ya que la derrota del Murcia les permite conservar la tercera posición
El Barça afeó su condición de cabeza de serie en la Copa del Rey. Adquirió ese privilegio por la derrota del UCAM Murcia, y luego perdió ante el La Laguna Tenerife, en la primera derrota liguera durante el mandato de Xavi Pascual. A la inversa, el cuadro canario obtuvo con brillantez su acceso al torneo copero. Venía después de tres derrotas, se corrigió tras un fuerte bajón en el segundo cuarto y se impuso con una naturalidad impensable por la frialdad con que afrontó los momentos más delicados y la excelente gestión de los instantes decisivos.
El Barça dejó escapar un partido que tuvo ganado, o que creyó tenerlo ganado antes de hora. Una ametrallada de cinco triples en el estreno del segundo cuarto le dio una confianza que luego resultó narcótica. Ese castigo letal quye endosó al Tenerife (tres de Norris, uno de Laprovittola y otro de Brizuela) transformaron el 17-25 en un 38-27 (parcial de 21-2) que encarrilaba el triunfo barcelonista.
El banquillo -ninguno de los citados había sido titular- disipó los nubarrones que no habían desaparecido de las instalaciones azulgranas, pero el vuelco del marcador sólo fue tranquilizador. El conjunto canario concibió ese arrebato como un castigo momentáneo, una rabiosa tormenta que amainaría. Anotaba también con cierta facilidad, mucha facilidad, y no se desenganchaba.
El temple, y la mano sabia de Txus Vidaurreta, menos visceral que en otras ocasiones, permitió al equipo resistir y aproximarse sigilosamente con tiempo suficiente para dar un vuelco al marcador. Se colocó a dos puntos en el tercer cuarto (64-62) y por delante en el cuarto (70-71) después de dos bandejas falladas por Shengelia, una pérdida de Laprovittola, y otro fácil tiro errado del georgiano.
El tiempo muerto de Pascual no frenó la deriva que había tomado del duelo ni arrebatarle el mando al Tenerife. El Palau ovacionó una personal a Punter que daba tres tiros al neoyorkino para empatar (82-82) a 50 segundos del final. Fallaron Shengelia y Laprovittola otra vez sendos ataques sin remedio posible.
FC Barcelona, 82 - La Laguna Tenerife, 89
Barcelona: Satoransky (4), Punter (14), Cale (2), Shengelia (5), Hernangómez (2) -cinco inicial-; Vesely (17), Parra (5), Laprovittola (14), Brizuela (5), Norris (14).
9 de 22 triples (Norris, 4),23 rebotes, 6 ofensivos (Norris, 3), 13 asistencias (Satoransky, 5).
Tenerife: Fitipaldo (7), Van Beck (11), Giedraitis (5), Doornekamp (8), Shermadini (14) -cinco inicial-; Huertas (11), Abromaitis (3), Fernández (10), Fran Guerra (10), Scrubb (7), Sastre (3).
12 de 23 triples (Huertas, Van Beck, 2), 26 rebotes, 5ofensivos (Giedraits, Scrubb, 2), 19 asistencias (Huertas, Fernández, 5).
Parciales: 17-23, 28-13, 21-26, 16-27.
