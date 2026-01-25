Gastronomía y contenido audiovisual

Y es que el Roig Arena ofrece al aficionado una amplia oferta gastronómica antes, durante y después de los 40 minutos de juego, compuesta por el restaurante Poble Nou, el Ultramarinos Roig, y la zona de El Mercat. En el Poble Nou se puede degustar un arroz a leña y comprar una butaca para disfrutar de un Valencia Basket – Real Madrid, mientras que en el Ultramarinos Roig el espectador encontrará desde el tradicional bocata de blanco y negro con habas o de calamares hasta una coca típica de la Marina Alta o una tarta de chocolate con churros. Por último, El Mercat aglutina propuestas de marcas valencianas a base de hamburguesas, tortillas, hot dogs o bocadillos. También están repartidas por distintos espacios del arena barras con bebidas y snacks.

Y para vivir cada minuto al máximo, el Roig Arena sumerge al aficionado en una atmósfera de decibelios y mucha luz, concretamente más de 1.700 metros cuadrados de pantallas LED, donde, además de la U Televisiva y el ribbon perimetral (210 m²), destaca su videowall interior, que con 76 metros de largo y una superficie total de 500 m² lo convierten en el más grande de Europa.También resalta su marcador de 12 x 6 metros. Un gran espacio audiovisual que permite general contenido deportivo , de animación y de marca en cada partido. También esta tecnología se usa en los conciertos y grandes eventos. En su fachada exterior, el OJO del Roig Arena, una estructura de 48 metros de ancho por 10 de alto —casi 300 m²— construida con tecnología LED outdoor especialmente preparada para resistir entornos adversos, como zonas salinas o costeras.

Dispositivo de seguridad

Por otro lado, detrás de cada encuentro hay una maquinaria invisible que garantiza que todo funcione. En partidos normales (no declarados de alto riesgo, por ejemplo), el dispositivo de seguridad moviliza alrededor de medio centenar de vigilantes, apoyados por una treintena de auxiliares de información, además del refuerzo policial que despliegan Ayuntamiento y Gobierno. Cinco puertas regulan el acceso en los partidos del equipo masculino, permitiendo una entrada fluida antes del salto inicial. Mientras tanto, un equipo técnico de diez profesionales coordina el control tecnológico en pista y la producción audiovisual, piezas clave para mantener el ritmo del espectáculo y reforzar la conexión entre el juego y la grada.

Lo que no se ve

Pero el gran recinto esconde también espacios solo para deportistas. El Roig Arena está diseñado para tener actividad los 365 días del año. De ahí que en su interior, además de la pista principal, el Valencia Basket disponga de otra con las medidas reglamentarias (incluso el parqué es de la pista donde se celebró la última Final Four al ser el mismo proveedor que ha instalado la pista principal) donde los equipos masculinos y femeninos pueden entrenar cuando el montaje de un concierto o gran evento impide el uso de la cancha principal. Además, el complejo dispone de un gran gimnasio con máquinas con la última tecnología, zonas de baño, de hidroterapia, salas de prensa y un espacio (parece un cine) para las sesiones de video.