El Liverpool contacta con Xabi Alonso para suceder a Slot

Según informa el medio francés RMC Sport, "tras ser destituido de su cargo como entrenador del Real Madrid hace dos semanas, Xabi Alonso está despertando interés en Europa, particularmente por parte del Liverpool, su antiguo club, que al parecer se ha puesto en contacto con él para plantearle un posible traspaso el próximo verano".

La información revelada apunta que Xabi Alonso, de 44 años, ya ha sido sondeado por el Liverpool para evaluar su interés en su posible llegada a Anfield el próximo verano. Los 'reds' tienen como entrenador a Arne Slot, pero este se encuentra bajo presión tras una mala racha entre finales de septiembre y finales de noviembre (9 derrotas en 12 partidos). Ahora parece que el equipo ha recuperado algo el pulso, pero sigue sexto a 14 puntos del Arsenal y fuera de las posiciones europeas, mientras en la Champions se ha mantenido en el Top-8, siendo cuarto empatado con el Real Madrid a 15 puntos.

Sondeado por Chelsea y United

El técnico tolosarra no tiene prisa por regresar a los banquillos y prefiere tomarse esta temporada con tranquilidad. Aún así, "las conversaciones con el entorno del entrenador han sido positivas, lo que ha resultado tranquilizador para el Liverpool". Xabi Alonso, que está libre desde el pasado 12 de enero, también habría sido sondeado por otros clubes de la Premier que han registrado novedades en sus banquillos como el Chelsea, con la salida de Enzo Maresca, y el Manchester United, con la de Amorim. Sin embargo, el vasco ha declinado el interés de ambos. En Alemania también se ha informado, por parte de Bild, que el Eintracht Frankfurt expresó recientemente su interés en Xabi tras la destitución de Dino Toppmöller.

Todo apunta a que Alonso asumirá el desafío del Liverpool la próxima temporada, sin acelerar su desembarco en Anfield y dejando que Slot concluya una temporada tumultuosa para el técnico neerlandés. Xabi volvería así a un club en el que es leyenda como jugador y a un fútbol, el inglés, en el que el peso del mánager es mucho más acusado que en el Real Madrid, donde su pulso con el vestuario terminó por costarle el cargo con la complicidad del presidente Florentino Pérez hacia los futbolistas.