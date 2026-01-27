Mourinho: "Arbeloa es uno de mis niños"

José Mourinho, técnico del Benfica, que este miércoles se mide al Real Madrid en la última jornada de la fase de liguilla de la Champions, compareció en rueda de prensa antes del partido. El portugués habló del encuentro y apuntó que "es un partido difícil prever. Por mucho que hablemos, hay una cosa innegable y al mismo tiempo fantástico, es la imprevisibilidad del juego. Nunca se sabe que va a pasar. Analizas al adversario y a tu propio equipo, pero pueden pasar muchas cosas. Intentamos preparar al equipo lo mejor posible y jugar con respecto ale quipo que todos sabemos quiénes son. Nuestro único objetivo es ganar. Nosotros no tenemos que prestar atención a los otros resultados, si no ganamos no estaremos en la siguiente fase".

Uno de sus "niños"

Preguntado por Arbeloa, al que entrenó en su etapa en el Real Madrid, declaró lo siguiente: "Vosotros lleváis las cosas dónde queréis. En el año 2000 el Benfica llamó a un entrenador que no había entrenado a nadie y ese entrenador, yo, me querían de primer entrenador, yo pensaba que era de asistente. A vosotros esto os vino bien para hablar de Arbeloa. Arbeloa es mi niño, no es solo un exjugador mío. Álvaro es de mis jugadores favoritos a nivel personal, no fue el mejor jugador que tuve en el Madrid, pero sí uno de los mejores hombres. Es al último al que podría presionar. Solo espero que le vaya bien y tenga una gran carrera como entrenador”.

Cuando Mourinho supo que Arbeloa iba a ser entrenador del Real Madrid pensó que "le vaya todo bien, que es lo que quiero. Arbeloa quiero que le vaya bien dónde vaya. Yo quiero que al Madrid le vaya bien con cualquier entrenador. Imagínate al Madrid con Arbeloa, lo que quiero que le vaya bien. Quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro. Solo quiero que les vaya mal mañana. No le he visto entrenar, no puedo decirte nada más sobre él como entrenador. Lo único importante para mí es que sea feliz. Ser entrenador es muy difícil, porque hay mucha gente que sabe más que tú, que te critica cada día. Es importante que te guste".

Y confesó que "no he hablado con Álvaro. Mi número es muy complejo, solo lo tiene mi familia. Tengo otro teléfono, pero ese siempre cambia y pierdo el contacto de mucha gente. No es necesario una llamada entre nosotros para desearle suerte, él lo sabe. Al igual que él piensa lo mismo de mí, seguro que quiere que el Benfica gane siempre”.

Palabras para Xabi

También tuvo palabras para Xabi Alonso: "Es otro de mis chicos. Solo tengo recuerdos positivos de él. He tenido la emoción, que tendré mañana de jugar contra Álvaro, de jugar contra Xabi. Me he emocionado de jugar contra Xabi y mañana me emocionaré con Álvaro. Una alegría lo que hizo en el Leverkusen. Lo que pasó en el Madrid es algo que no me interesa. En el fútbol nada me sorprende. Seguro que su carrera irá en otra dirección y será muy feliz. Es un gran entrenador.