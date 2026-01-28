Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL INTERNACIONAL

Siete hinchas del PAOK mueren en un accidente yendo a ver el partido ante el Lyon

Los aficionados se dirigían desde Grecia a Francia para presenciar el partido válido por la Europa League cuando impactaron con un camión cisterna

La afición del PAOK, en el encuentro de Europa League frente al Betis del pasado jueves

EFE

Bucarest

Al menos siete personas, todas aficionados del club de fútbol Paok de Salónica (Grecia), murieron este martes en un accidente de tráfico registrado en el oeste de Rumanía, cuando se dirigían desde Grecia a Francia para presenciar el partido contra el Olympique Lyon francés que se disputará el jueves por la Europa League, informó la emisora Digi24.

Un minibús -en el que según la prensa griega viajaban los hinchas equipo heleno-, un automóvil y un camión-cisterna se vieron involucrados en el letal accidente que se produjo en la comarca de Timis, según las autoridades rumanas.

Andrija Zivkovic celebra su gol en el PAOK-Betis de Europa League

Las primeras investigaciones apuntan a que el minibús, en el que viajaban 10 personas -una más de las plazas previstas en el vehículo-, aceleró a la entrada de una circunvalación y chocó contra un camión cisterna, lo que provocó que el vehículo se colocara en dirección contraria y colisionara con otro camión.

Además de las víctimas mortales, tres personas sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

“El accidente involucró a varios vehículos, uno de ellos un camión-cisterna cargado de alcohol, pero, afortunadamente, no presentó fugas ni problemas particulares", declaró el jefe del Departamento de Emergencias, Raed Arafat.

"Se solicitaron helicópteros, que se pretendía enviar desde Arad y Caransebeș, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron", añadió. Varias ambulancias y un vehículo de bomberos acudieron al lugar de los hechos.

"El tiempo se detiene. Se congela. Las palabras se secan. El dolor atraviesa el cuerpo y la mente. Las lágrimas brotan de los ojos. El dolor te abruma, te pone de rodillas, te destroza. Otro día oscuro. Otra tragedia indescriptible para la familia del PAOK. Nuestras más sinceras condolencias a las familias", publicó el club en sus redes sociales.

