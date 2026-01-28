FÚTBOL INTERNACIONAL
Siete hinchas del PAOK mueren en un accidente yendo a ver el partido ante el Lyon
Los aficionados se dirigían desde Grecia a Francia para presenciar el partido válido por la Europa League cuando impactaron con un camión cisterna
EFE
Al menos siete personas, todas aficionados del club de fútbol Paok de Salónica (Grecia), murieron este martes en un accidente de tráfico registrado en el oeste de Rumanía, cuando se dirigían desde Grecia a Francia para presenciar el partido contra el Olympique Lyon francés que se disputará el jueves por la Europa League, informó la emisora Digi24.
Un minibús -en el que según la prensa griega viajaban los hinchas equipo heleno-, un automóvil y un camión-cisterna se vieron involucrados en el letal accidente que se produjo en la comarca de Timis, según las autoridades rumanas.
Las primeras investigaciones apuntan a que el minibús, en el que viajaban 10 personas -una más de las plazas previstas en el vehículo-, aceleró a la entrada de una circunvalación y chocó contra un camión cisterna, lo que provocó que el vehículo se colocara en dirección contraria y colisionara con otro camión.
Además de las víctimas mortales, tres personas sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales de la zona.
“El accidente involucró a varios vehículos, uno de ellos un camión-cisterna cargado de alcohol, pero, afortunadamente, no presentó fugas ni problemas particulares", declaró el jefe del Departamento de Emergencias, Raed Arafat.
"Se solicitaron helicópteros, que se pretendía enviar desde Arad y Caransebeș, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron", añadió. Varias ambulancias y un vehículo de bomberos acudieron al lugar de los hechos.
"El tiempo se detiene. Se congela. Las palabras se secan. El dolor atraviesa el cuerpo y la mente. Las lágrimas brotan de los ojos. El dolor te abruma, te pone de rodillas, te destroza. Otro día oscuro. Otra tragedia indescriptible para la familia del PAOK. Nuestras más sinceras condolencias a las familias", publicó el club en sus redes sociales.
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- Redada antidroga en A Coruña: una tienda de zapatillas de lujo como centro de operaciones
- Riki, ante los días decisivos: así está su fichaje por el Deportivo
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- A Coruña, plató de la nueva serie de Movistar Plus: 'Queremos que se note cómo es esta ciudad y hacer un retrato lo más realista posible
- Un coche circula por la acera y se estrella contra un edificio del paseo de Ronda de A Coruña
- Encierro en el colegio Concepción Arenal de A Coruña: 'El profesorado está harto
- El Albacete se resiste a vender a Riki, y Neyou y Gonzalo Villar son las alternativas del Deportivo