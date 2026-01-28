Sinner vuela a por Djokovic

Jannik Sinner sigue sin dudar lo más mínimo camino a su tercer título en el Open de Australia. El italiano se deshizo del portentoso Ben Shelton sin ceder un solo set (6-3, 6-4 y 6-4) y deja ya muy atrás aquel susto en tercera ronda por culpa del calor extremo.

Fue un nuevo paseo del campeón ante un Shelton que sigue sin poder hacerle lo más mínimo de daño, siendo ya 22 sets consecutivos los que lleva a su favor Sinner en el cara a cara particular.

Novena semifinal de Grand Slam para él, donde se medirá otra vez a Novak Djokovic, como ya sucedió en Roland Garros y Wimbledon del pasado año.

Junto a Alcaraz, el serbio y el italiano vuelven a estar a semifinales, siendo ya cuatro consecutivos en los que los tres grandes nombres del momento han puesto presencia en la penúltima ronda.

SUSTO EN LA PIERNA

Pese a controlar a la perfección el partido en todo momento, Sinner encendió las alarmas al final del segundo set mostrando que algo no andaba bien en su pierna. Algún gesto raro hacia su banquillo, pero nada diferente en el juego.

En los dos primeros sets, rotura inicial para tomar el mando. En el tercero, esperó hasta el final para dar el golpe mortal a Shelton. Otro partido redondo para poner rumbo a sus sextas semifinales de Grand Slam consecutivas.

Son 19 ya las victorias consecutivas en Melbourne Park para un Djokovic que asusta hasta Djokovic con estos números. Este próximo viernes, nuevo duelo entre el rey y el campeón, con un 6-4 favorable para el italiano, que se ha llevado los últimos cinco enfrentamientos.

"Estos son momentos para los que se entrena. Tenemos muchísima suerte de tener a Novak aquí jugando un tenis increíble a su edad" aseguró el propio Sinner sobre la Rod Laver Arena, donde se lanzará a por el 24 veces campeón de Grand Slam en la lucha por un nuevo título de Grand Slam.