Selección española
Peligra el Mundial para Mikel Merino: tendrá que ser operado del pie
El futbolista del Arsenal, pieza capital de la selección española de Luis de la Fuente, será intervenido de una fractura en el pie derecho
EFE
El español Mikel Merino, futbolista del Arsenal y pieza capital de la selección española de Luis de la Fuente, pasará por el quirófano por una lesión en el pie por la que peligra el resto de la temporada. La dolencia, por tanto, compromete su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Merino se lesionó la semana pasada en la derrota contra el Manchester United y no estuvo entre semana contra el Kairat Almaty ni este sábado en la victoria contra el Leeds United.
En un comunicado, el Arsenal confirmó que el vasco se va a someter a una operación y que estará fuera de los terrenos de juegos durante un "periodo extenso". El problema es en un hueso del pie derecho.
El objetivo
El objetivo del Arsenal es que Merino esté de vuelta a los entrenamientos antes de que acabe la temporada.
"Todo el mundo apoya a Mikel para asegurarse de que está de vuelta lo antes posible", añadió el club en dicho comunicado.
Internacional con España y parte importante del grupo que conquistó la pasada Eurocopa, se espera que si el centrocampista está sano sea convocado por Luis de la Fuente para el Mundial que comenzará en junio.
La baja de Merino puede obligar al Arsenal a acudir al mercado de fichajes, que cerrará en Inglaterra en menos de 24 horas.
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Una vecina de A Coruña logra recuperar 616 euros que Naturgy le cobró de forma irregular con lecturas estimadas de luz
- El Deportivo se queda sin dos de las alternativas a Riki para reforzar el pivote: se estrecha el cerco
- 0-0 | Cultural Leonesa - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Primera parte
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- La huelga de buses interurbanos sigue sin acuerdo a 48 horas de que sea indefinida