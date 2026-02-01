El Barça de Pascual cae en Murcia y encadena tres derrotas seguidas

A 13.6 segundos del final se puso por primera vez el UCAM Murcia por delante en el marcador (84-83) con un triple de Nakic. Y así acabó el partido. El Barça desperdició todas las balas que disparó en ese corto pero amplio espacio de tiempo: dos tiros libres de Jan Vesely y una posesión ganada en la lucha por el rebote que permitió otros dos intentos también fallidos.

Es la tercera derrota del Barça de Xavi Pascual, que ha entrado en un bache de resultados después de caminar por una alformbra de flores desde la llegada del entrenador. No puso ninguna excusa el técnico ante los evidentes errores propios en un mal cuarto periodo, tan funesto y condenatorio como los realizados ante La Laguna Tenerife y el Olympiacos y que han socavado la solvencia del cuadro azulgrana.

Tornike Shengelia lanza a canasta ante la presión de Sander Raieste. / Marcial Guillen / EFE

5 de 10 desde la personal

El Barça dilapidó una ventaja de 16 puntos, adquirida muy pronto, demasiado, para que fuera concluyente. Un espectacular porcentaje del 80% de acierto en el tiro de campo (8 de 10 de dos y 4 de 5 de tres) permitió a los azulgranas mandar en el partido desde el principio y eliminar la desconfianza después de los tropiezos con los que se presentaba en Murcia. El duelo tenía un interés de cariz psicológico de cara al posible enfrentamiento en los cuartos de la Copa más que por la clasificación liguera, empatados ahora en la tabla.

El Barça dobló en el marcador al Murcia (15-30) en el primer cuarto y alcanzó una cota máxima de 16 puntos (20-36) antes de que la puntería se desviara unas décimas. El Murcia aceptó el envite de tirar de lejos, algo intimidado por la presencia disuasoria de Fall, tan sorprendente su presencia en el quinteto titular como por la consistencia que mostró. Aunque Devontae Cacok se forrara, ante él y ante Vesely, por su dureza en el cuerpo a cuerpo.

La eliminación de Cacok con 23 puntos se produjo a tres minutos del final en medio del largo y persistente ascenso del equipo murciano, que logró empatar el duelo por última vez a 3.39 de final con dos triples seguidos de DeJulius (76-76). Se disparó de nuevo el Barça (76-82), y en esos dos minutos finales sólo añadió un tiro libre de Laprovittola en un lamentable porcentaje de acierto desde la línea de personal (5 de 10) que se pagó con la derrota.