El Mallorca se da un festín ante el Sevilla

El Mallorca sumó un triunfo importante contra el Sevilla (4-1) y salió de la zona de descenso tras golear en una segunda mitad en la que exhibió mucha puntería con los tantos de Muriqi, Samu Costa, Darder y Pablo Torre, que neutralizaron el gol del debutante Neal Maupay para el equipo andaluz.

Se trataba de un partido especialmente importante para ambos equipos. El Mallorca había vivido toda la semana en puestos de descenso, por lo que no podía permitirse un mal resultado ante un Sevilla que también está embarrado en la lucha por salir de la zona baja.

A pesar de la situación de ambos, el partido comenzó con dos equipos valientes, especialmente el de un Almeyda que dio los galones de titular a Neal Maupay en su primera convocatoria, y no le defraudaría con el paso de los minutos.

Sin embargo, los bermellones también dieron guerra a la zaga sevillista y en el ecuador del primer tiempo se llevaro el gato al agua sin esperarlo en un primer instante. Una acción individual de Jan Virgili fue detenida por Carmona, quien zancadilleó sin intención al extremo y provocó un penalti que tuvo que señalar el colegiado mediante videoarbitraje.

En esos mares, el que mejor se mueve para este Mallorca es Vedat Muriqi. Son 15 goles ya para el delantero kosovar, que iguala su mejor temporada en la isla y ya piensa en grande con 16 jornadas por delante.

El Sevilla no bajó los brazos y apretó con una buena acción de Akor Adams que provocó una buena intervención de Leo Román, pero el protagonista sería el debutante Maupay. Al filo del descanso, firmó un disparo desde fuera del área que quitó las telarañas de la portería y puso el empate en el electrónico.

Tras el paso por vestuarios, los locales mostraron una entereza pocas veces vista esta temporada tras recibir un golpe y lo devolvieron poco después de reanudar el juego. Otra vez fue Virgili el protagonista, quien llegó hasta la línea de fondo y, con un recorte, puso el balón al segundo palo para que Samu Costa adelantara a los suyos nuevamente.

Ahí sí que le costó más al equipo andaluz, más nervioso y errático que en la primera mitad, intentando revertir la situación con la entrada de Alexis Sánchez y Ejuke, aunque poco le funcionó en la segunda mitad a Almeyda.

Y en mitad de las dudas, el cuadro local convirtió el tercer tanto. El mediocentro portugués volvió a ser protagonista con un gran desmarque, que le propició una posición idónea para dar el pase de la muerte a Muriqi, quien se quedó con la miel en los labios porque su disparo rechazó en Sergi Darder y el gol se sumó a la cuenta de éste.

Siguió intentándolo el Sevilla, pero ni su ataque fue fluido ni el Mallorca concedió oportunidades tal y como viene acostumbrando en las últimas semanas para que le diesen un susto en el tramo final del encuentro.

Incluso tuvo tiempo el Mallorca para ampliar la renta, gracias a un tanto de Pablo Torre en el último suspiro para estrenarse como goleador con la elástica bermellona tras un inicio de campaña complicado.

El triunfo saca al Mallorca del descenso y le pone en decimocuarta posición, empatado a puntos con el Sevilla y con el golaveraje ganado, mientras que los hispalenses rompen la racha de dos partidos sin conocer la derrota y vuelven a las andadas tras un rayo de luz en forma de victoria contra el Athletic.