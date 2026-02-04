España sufre, resiste y se mete en la final del Europeo de 2026

España firmó una semifinal de carácter en el Stožice Arena: controló el juego, golpeó en los momentos clave y sobrevivió al empuje final de una Croacia que llegó a soñar con el empate. Con un 1-2 trabajado y lleno de tensión, la Roja vuelve a una final europea y mantiene vivo el sueño de levantar su octavo título.

El Stožice Arena de Ljubljana se vistió de gala para abrir las semifinales del Europeo 2026 con un duelo cargado de matices: Croacia frente a una España favorita, sólida y acostumbrada a este escenario.

Croacia salió sin complejos, vertical, agresiva, generando las primeras ocasiones del encuentro y obligando a España a ajustar desde el primer minuto. La Roja, fiel a su identidad, respondió con posesión, paciencia y circulación, intentando someter a un rival que ha ido claramente de menos a más en el campeonato.

El susto llegó pronto: Antonio se dobló el tobillo derecho en una acción fortuita. El jiennense, pieza clave en el esquema español, pudo regresar a la pista tras unos minutos de incertidumbre.

El partido se movía en un equilibrio tenso. Croacia defendía con una intensidad admirable, sostenida por su físico y por un Piplica que empezaba a perfilarse como héroe nacional. España, más rápida y dinámica, buscaba transiciones veloces y rupturas constantes, pero el muro balcánico resistía con uñas y dientes.

Con el 0-0 prolongándose más de lo habitual, Croacia empezó a crecer, a sentirse cómoda, incluso a generar un par de ocasiones que obligaron a España a extremar la concentración defensiva. La Roja, pese a todo, se mantenía firme atrás, muy acertada en cada cierre.

El gol que rompe el partido

Cuando el encuentro pedía un golpe de autoridad, apareció Pablo Ramírez. Cortés filtró un pase preciso al pívot malagueño, que controló con temple y definió con un toque suave entre las piernas del guardameta. Un gol de especialista, de los que cambian desatascan partidos.

Un error de Didac Plana en la salida de balón dejó a Croacia a un paso del empate, pero Cecilio apareció bajo palos para evitar un gol cantado. Una intervención decisiva, de las que sostienen un partido y valen tanto como marcar en la otra portería.

España, ya más suelta tras el primer golpe, encontró el segundo en una jugada fantástica. Cortés encaró en banda, amagó con una pisada hacia atrás y habilitó a Mellado, que llegaba desde segunda línea. El murciano soltó un disparo potente y lejano que se coló sin remedio. Un gol que premiaba la insistencia, la movilidad y la lectura colectiva del juego.

El descanso llegó con un 0-2 que reflejaba el esfuerzo español para romper un partido durísimo. Croacia había exigido al máximo, defendiendo con ferocidad y generando peligro cuando podía, pero España supo madurar el encuentro, resistir los momentos incómodos y golpear en los instantes clave.

Una primera mitad de semifinal pura: intensa, táctica, emocional. Y con una España que, pese a las dificultades, demostró por qué es favorita en este Europeo.

Segunda parte: sufrimiento, oficio y billete a la final

España regresó del descanso con el partido donde quería: controlado, maduro y encaminado, aunque con menos brillantez que en otras citas del torneo. La selección de Jesús Velasco mostró una actitud defensiva impecable, conteniendo a una Croacia que buscaba recortar distancias, pero sin generar verdadero peligro.

El encuentro se detuvo a diez minutos del final tras la quinta falta croata. Algunos aficionados lanzaron vasos a la pista, obligando a los operarios a secar la zona para garantizar la seguridad de los jugadores. Tras la reanudación, España siguió llevando la voz cantante, acumulando posesiones largas y generando ocasiones, mientras Croacia apenas encontraba vías para inquietar a Didac Plana.

A cuatro minutos y medio del final, los croatas apostaron por el portero-jugador. En su primer ataque de cinco, un centro lateral terminó en el 1-2 después de que Rivillos, en una acción desafortunada, desviara involuntariamente la pelota al segundo palo. El partido entró entonces en su tramo más angustioso: Croacia dispuso de una falta indirecta peligrosísima que se estrelló en el larguero, un momento de máxima tensión para España.

Con el marcador ajustado, la Roja intentó templar los nervios, enlazar posesiones largas y alejar el juego de su área, aunque los croatas apretaron con todo. En los instantes finales, España incluso buscó el tanto de la sentencia, consciente de que un gol más podía cerrar definitivamente el duelo.

Finalmente, la bocina sonó en Ljubljana: España está en la final del Europeo. A un solo partido de conquistar su octava corona continental. El sábado 7 de febrero, a las 19:30, se medirá al ganador del Francia-Portugal.

España sufrió, sí, pero volvió a demostrar un dominio claro del juego, una madurez competitiva enorme y una candidatura firme al oro. Una semifinal de resistencia, carácter y ambición.