La Real Sociedad da la vuelta a la eliminatoria ante el Alavés y se mete en semifinales

Álex Remiro, que detuvo un penalti en la segunda mitad, y dos goles en cuatro minutos de Gonçalo Guedes y Orri Oskarsson dieron la vuelta al partido frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza (2-3) e impulsaron a la Real Sociedad a las semifinales de la Copa del Rey.

Toni Martínez falló un penalti para poner el 3-1 y matar el partido, pero el portero visitante adivinó el lanzamiento y cambió el partido después de que el Glorioso se adelantara en dos ocasiones con un gol de Abde Rebbach a los ocho minutos y un penalti de Toni que deshizo el empate de Mikel Oyarzabal.

Los locales empezaron con mucha energía y, salvo una contra realista que finalizó con un disparo de Gonçalo Guedes, se jugó mucho tiempo en el campo de los donostiarras, que fallaron en las marcas en la frontal en el primer tiempo.

Un buen desmarque de Denis Suárez y un pase filtrado de Jonny Otto desestabilizaron la defensa donostiarra, que dejó libre de marca a Abde Rebbach en la frontal del área. El canterano babazorro no dudó y ajustó su disparo en la portería de Álex Remiro, que pudo hacer algo más para mantener la igualada a los ocho minutos.

A pesar del gol, el Alavés siguió apretando a su rival, al que le costaba salir con su ya habitual juego directo. Duró poco la alegría en la afición alavesista.

La Real Sociedad llegó poco, pero a los 15 minutos Mikel Oyarzabal enmendó su error anterior. El delantero realista empató con un disparo duro dentro del área después de un saque de esquina que él mismo provocó cuando no llegó a rematar en boca de gol en la jugada previa.

La balanza fue cambiando de lado con el paso de los minutos. El gol dejó aletargado al Alavés, que fue fiel a su propuesta con posesiones largas, pero con más de un descuido a su espalda.

El equipo de Eduardo Coudet recuperó posiciones y volvió a poner en problemas a la defensa de 'Rino' Matarazzo, que no fue contundente ante las llegadas del Glorioso.

Los locales volvieron a adelantarse tras una buena jugada de Jonny Otto, muy activo en ataque y en defensa. El lateral tuvo fe dentro del área y Beñat Turrientes, que no lo vio, cometió un penalti sobre el alavesista que transformó Toni Martínez para poner por delante otra vez al Alavés, después de media hora de juego.

El carril central y la banda derecha fueron los lugares favoritos de los del 'Chacho' para hacer daño a la Real, que sufría sin balón.

Raúl Fernández apareció para evitar el empate en la reanudación, pero el partido seguía abierto, ya que el Alavés se negó a hundirse ante una Real que comenzaba a empujar en busca del empate.

Sin embargo, la defensa alavesista de mostró muy sólida. A media hora del final, el VAR reclamó la participación del colegiado tras un acción de Caleta-Car sobre Toni Martínez.

El balcánico tiró de la camiseta del delantero en un forcejeo dentro del área y se la puso por encima de la cabeza, impidiéndole la visión, cuando el jugador del Alavés había pillado desprevenida a la zaga donostiarra.

El árbitro decretó la pena máxima, pero Álex Remiro se hizo grande y detuvo el segundo lanzamiento desde los once metros del delantero albiazul, que intentó colar el balón por el mismo lado que en la primera ocasión.

Los de Matarazzo se crecieron tras la buena acción de su guardameta, pero a los pocos minutos perdonaron. Turrientes no le pegó bien al balón en boca de gol tras salir rechazado de un poste cuando la afición realista, desplazada en masa a Vitoria, ya cantaba el empate.

La Real se volcó y le dio la vuelta al partido en cuatro minutos de locura. Logró el empate con un gran remate cruzado de Gonçalo Guedes, que se quedó solo con un gran pase de Beñat Turrientes, y Orri Oskarsson puso el tercero en un contragolpe muy protestado por los alavesistas, que reclamaron una obstrucción del colegiado en la salida de balón de los donostiarras que acabó en gol.

Todavía quedaban 17 minutos, pero el Alavés no logró poner en problemas a Álex Remiro, clave tras el penalti detenido que cambio el rumbo del choque y dejó a la Real en las semifinales.