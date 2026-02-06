Derechos televisivos
DAZN emitirá en exclusiva en TV de pago todos los partidos del Mundial de fútbol 2026
El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México
EFE
Grup Mediapro y Dazn han cerrado un acuerdo por el que dicha plataforma emitirá en exclusiva en televisión de pago en España el canal del Mundial que producirá GRUP Mediapro y que incluirá los 104 encuentros del Mundial de fútbol 2026.
"Con este acuerdo damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible”, ha destacado Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal.
La incorporación del canal dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a su oferta hace de DAZN el destino definitivo para los aficionados al fútbol, donde ya pueden disfrutar de LALIGA EA SPORTS, Premier League, Serie A, Bundesliga, LALIGA HYPERMOTION y Liga F Moeve MADRID, se indica en un comunicado.
El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México. La cita más importante del deporte mundial se podrá disfrutar al completo, en directo y a la carta, por primera vez en DAZN, incluyendo la participación de la selección española, así como del resto de grandes favoritas a alzarse con el trofeo.
DAZN anunciará próximamente los detalles sobre la cobertura y comercialización del canal en sus diferentes planes.
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- ¿Cómo afecta la borrasca 'Leonardo' a Galicia? Así se notará en A Coruña, según la Aemet
- Instalada la pasarela provisional entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- Prisión para el conductor que causó la muerte de un matrimonio en Agrela
- Un exjugador del Deportivo cuelga las botas y pasará a ser analista