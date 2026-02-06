SORTEO
Atlético-FC Barcelona y Athletic-Real Sociedad, cruces de semifinales de Copa del Rey
Las semifinales del torneo tendrán un derbi vasco
EFE
Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
El Atlético de Madrid, ganador de diez títulos, y el Barcelona, el club más laureado de la competición con 32 victorias y vigente campeón, reeditarán la semifinal de la pasada temporada en la Copa del Rey que se saldó con el pase del conjunto azulgrana tras empatar en la ida (4-4) en el Camp Nou y ganar (0-1) en el Metropolitano.
El Atlético de Madrid ha accedido a semifinales tras eliminar en anteriores rondas al Atlético Baleares (2-3), al Deportivo (0-1) y al Betis (0-5), mientras que el Barcelona dejó por el camino a tres rivales de inferior categorías: Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2).
La otra semifinal es un derbi vasco que ambos equipos ya disputaron en la final de la temporada 2019/2020, que sse jugó en La Cartuja, sin público por la pandemia y que se saldó con victoria por la mínima de la Real Sociedad.
Para el Athletic Club de Bilbao, tras ser eliminado de la Liga de Campeones y lejos de puestos europeos en la Liga, la Copa está siendo un bálsamo. A semifinales ha llegado tras eliminar al Ourense, a la Cultural Leonesa y al Valencia.
La Real Sociedad, por su parte, al no jugar la Supercopa de España, ha tenido que jugar dos rondas más que Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. En primera ronda se deshizo del Negreira (0-3) y posteriormente del Reus, Eldense, Osasuna y Alavés en cuartos.
Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo.
La final será el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja en Sevilla.
