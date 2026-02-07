Fútbol
El Barça abandona la Superliga de Florentino a dos días de que Laporta dimita
El FC Barcelona ha anunciado este sábado, en un escueto comunicado, que abandona formalmente el proyecto de Superliga europea que lidera Florentino Pérez y en el que ya solo queda el Real Madrid. Una decisión que Joan Laporta llevaba meses cocinando y que finalmente ha tomado a falta de dos días para que dimita como presidente del club para presentarse a la reelección el próximo 15 de marzo.
"El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", ha anunciado la entidad azulgrana apenas unas horas antes de recibir al Mallorca en el Camp Nou.
Se da la curiosidad de que el Barça se sumergió de lleno en la Superliga el 27 de octubre de 2020, en una decisión que Josep Maria Bartomeu anunció justo antes de dimitir y que sale de ella con la renuncia de otro presidente, si bien Laporta pretende continuar en el cargo si recibe la confianza mayoritaria de los socios dentro de poco más de un mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- Marta Ortega, con los Reyes, en la reunión del patronato de la Galería de las Colecciones Reales
- Un exjugador del Deportivo cuelga las botas y pasará a ser analista
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- De sardinas a jerséis: la sorprendente transformación de un puesto en el mercado de Monte Alto