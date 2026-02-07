Segunda división
El Cádiz-Almería se suspende por los efectos de la borrasca Marta
Los efectos del temporal han provocado también la cancelación del Sevilla FC-Girona FC, previsto para este sábado a las 18:30
Carlos Doncel
La llegada de la borrasca Marta está afectando a buena parte de Andalucía. Hasta tal punto, que el propio Gobierno autonómico ha decidido este sábado a mediodía suspender el Cádiz CF-UD Almería, que estaba previsto que se disputara en el Nuevo Mirandilla a las 21:00.
"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender por motivos de seguridad y protección civil este partido", recoge la instrucción del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.
Y no es el único encuentro de fútbol profesional cancelado: el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30, también ha quedado suspendido. Así, está por ver cuándo se puede disputar en el Ramón Sánchez Pizjuán este partido, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- Marta Ortega, con los Reyes, en la reunión del patronato de la Galería de las Colecciones Reales
- Un exjugador del Deportivo cuelga las botas y pasará a ser analista
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- De sardinas a jerséis: la sorprendente transformación de un puesto en el mercado de Monte Alto