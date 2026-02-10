España hace historia y clasifica a sus dos parejas para el Programa Libre

Después del debut de Nora Cornell del domingo, la jornada de lunes fue turno para la siguiente participación española que tuvo lugar sobre el hielo con dos parejas: Olivia Smart y Tim Dieck y Sofía Val y Asaf Kazimov. España, que por primera vez había clasificado a dos parejas, firmó un hito superior con ambas duplas clasificándose para la siguiente ronda. Ejecutarán su Programa Libre el próximo miércoles (19.30 horas).

La primera de las dos parejas españolas en salir a pista fue la de Val y Azimov con una versión de la futbolera, La Copa de la Vida, de Ricky Martin, una música que también utilizó después la pareja finlandesa. Un ritmo muy latino que les valió una puntuación de 64.98 con el que aseguraron el Top-20.

En esos primeros grupos participó también uno de los duos favoritos, el formado por el doble medallista olímpico Guillaume Cizeron y su nueva compañera, Laurence Fournier, tras romper con su aterior compañera, Gabriella Papadakis. Los franceses firmaron un 90.18 que se convirtió en la marca a batir. Una puntuación poco habitual para las parejas de los primeros grupos, más propia del cupo final, donde se encontraba el resto de favoritos.

Sofia Val y Asaf Kazimov, durante su actuación / Associated Press / LaPresse / LAP

Smart, abanderada española en la Ceremonia de inauguración, y Dieck compitieron en el cuarto y penúltimo grupo. Al ritmo de Robbie Williams, con un montaje de dos de sus canciones más emblemáticas, Freedom y Let me entertain you, la pareja española mostró una ejecución impecable marcando de verde todos los elementos. Muy sueltos y con una potente impresión artística consiguieron un 78,53 que mejoraba su mejor marca (77.21).

Una marca más que suficiente para colarse en el Programa Libre dentro del Top-10, con serias opciones de repetir el Diploma Olímpico que ya logró Smart en su anterior participación. Partirán con la décima mejor marca de todos los participantes. Val y Azimov fueron vigésimos, la última plaza que daba el pase a la clasificación.

Finalmente valió la nota de la pareja francesa, Cizeron/Fournier, seguidos de los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates (89.72) y los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier (86.18).

Noticias relacionadas

Este martes será el turno para otro de los componentes del equipo de patinaje artístico, Tomás Guarino (a partir de las 18.30 horas), que elaborará su programa corto basado en Los Minions que finalmente podrá ejecutar con las músicas originales.