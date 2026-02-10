Queralt Castellet y sus sextos Juegos Olímpicos: "Los helicópteros de rescate van y vienen todos los días, nuestro deporte es así"

Paquito y Blanca Fernández Ochoa, Regino Hernández, Javier Fernández... y Queralt Castellet. La lista de medallistas españoles en Juegos Olímpicos de Invierno se recita, por desgracia, en escasos segundos y del tirón. Aunque tanto o más importante que esa plata que logró en Pekín 2022, en el currículum de la 'rider' de Sabadell figurarán a partir de este miércoles seis participaciones olímpicas. Más que nadie en una cita invernal, solo por detrás de Chuso García Bragado (8) y Teresa Portela (7) sumando los de verano.

Castellet es, en fin, una leyenda indiscutible del deporte español. La niña de 16 años que se estrenó como olímpica en Turín 2006 es hoy una mujer de 36 que, en Milán-Cortina 2026, todavía tiene hambre de más. "La plata de Pekín me quitó un peso de encima gigante. Yo ya sabía que podía hacerlo, pero quería demostrarlo y lo hice. Y eso, lejos de llenarme el estómago, lo que ha hecho en estos años es darme todavía más motivación para seguir trabajando en el día a día", explica a EL PERIÓDICO.

El half pipe

Para quien no tenga del todo ubicada a la 'rider' catalana, su especialidad dentro del snowboard es el half pipe, una estructura de hielo con forma de medio cilindro por la que se impulsa, por paredes de 6,7 metros de altura, para realizar trucos en el aire con su tabla. Una disciplina espectacular en la que, como es evidente, el riesgo es altísimo.

"Los helicópteros van y vienen todos los días", explica ella con una naturalidad impactante cuando se le pregunta por las caídas, en particular por una muy grave que sufrió en diciembre de 2023, en la que sufrió un neumotórax y se fracturó seis costillas. "Al final es una caída más de las mil que he tenido y de las mil que voy a tener aún. He tenido otras mucho peores, solo que no había una cámara para grabarlas. El deporte que hacemos es así, conlleva muchos riesgos y hay caídas con consecuencias físicas graves. Pero se superan y ya está". Y ya está.

Salvada por la montaña

Relativiza el dolor físico alguien que lo sufrió de forma severa. Hace poco más de una década, su novio y entrenador, Ben Jolly, se suicidó a los 29 años después de que le detectaran dos tumores cerebrales unos meses antes. Ella ha dicho en muchas ocasiones, no hay necesidad de reabrir tan dolorosa herida tantos años después para buscar un entrecomillado que ya existe, que la montaña fue la que le salvó entonces.

La montaña, siempre la montaña. "De la montaña nunca vas a parar de aprender, siempre te va a enseñar. Si entiendes eso desde el respeto, desde la distancia de saber que somos insignificantes en comparación con la montaña, siempre vas a vivir tus experiencias de un modo más real". ¿Más real? "Sí, en el sentido de comprender que no somos nada comparados con la montaña. Tendemos a pensar que todo gira alrededor de nosotros y nuestro pequeño mundo propio, pero al situarte en la montaña, bajos unos inmensos glaciares, te das cuentas de que no somos absolutamente nada. Yo siento que, cuanto más conectada estoy con la montaña, más conectada estoy también conmigo misma".

Candidata a diploma... ¿y medalla?

Castellet entra en las quinielas para llevarse un diploma olímpico en Milán. Empezará a pelearlo en la clasificatoria de este miércoles, a partir de las 10.00 horas. Quién sabe si incluso una nueva medalla, tras ser bronce en los recientes X Games de Aspen, aunque parezca muy complicado en una disciplina que esta temporada está siendo dominada por la surcoreana de 17 años Choi Ga-On, casi dos décadas más joven que ella..

"Me emociona pensar que quizá pueda ser una figura inspiradora para niñas que están empezando, a las que les encanta el snowboard y quieren dedicarse a ello", dice la catalana, consciente de que su legado ya está escrito y que encara el tramo final de su exitosa carrera, que suma dos podios mundiales (plata en 2015 y bronce en 2021) a su plata olímpica. "Lo que me sigue motivando de mi deporte es que puedo aprender todos los días. Lo sigo haciendo. El día que ya no lo haga será el día en el que pensaré en retirarme". Si no la encuentran, búsquenla en las montañas.