Violencia en el deporte
Agreden en Fuerteventura a un árbitro de baloncesto de Tercera FEB
Un jugador del local Toscones Corralejo lo empujó por la espalda tras la señalización de una falta, provocando su caída
Redacción
El encuentro de baloncesto entre el Toscones Corralejo y el Probasketlab Fuenlabrada, disputado este sábado en Fuerteventura, fue suspendido temporalmente tras la agresión a uno de los árbitros, que también recibió insultos y amenazas.
Los hechos se produjeron cuando restaban menos de cinco minutos para la conclusión del tercer cuarto. Tras señalar una falta, el colegiado se dirigió a la mesa de oficiales para comunicarla. En ese momento, un jugador del Toscones Corralejo lo empujó por la espalda, provocando su caída. Ya en el suelo, el árbitro recibió un pisotón en el abdomen.
El jugador fue apartado por sus propios compañeros para impedir que continuara la agresión.
Una vez reincorporado, el árbitro fue objeto de insultos. Según consta en el acta, se le dirigieron expresiones como “eres un hijo de puta”. Además, un aficionado del equipo local accedió a la pista y profirió amenazas: “me cago en tu puta madre, eres un cerdo, si te cojo acabo contigo”.
Por motivos de seguridad, el equipo arbitral se retiró al vestuario antes de la reanudación del encuentro, que se produjo tras la descalificación del jugador implicado.
El árbitro agredido recibió asistencia médica tras el partido en Fuerteventura y fue atendido nuevamente este domingo en Tenerife. Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil.
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación
- La huelga de buses de A Coruña sigue suspendida este sábado, pero sin convenio y sin consenso entre sindicatos
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- El mal tiempo da una tregua y el Carnaval brilla en A Coruña con Trump como gran protagonista
- La senda que proyecta la Xunta en A Coruña discurre por tramos ya completados
- Usuarios del Talón Restaurante en A Coruña: «Es una forma de salir de casa y socializar»