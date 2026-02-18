Mourinho acusa a Vinícius de provocar y Mbappé denuncia que Prestianni "le ha dicho cinco veces "eres un mono"

José Mourinho, técnico del Benfica, no condenó el supuesto insulto de su jugador Prestianni, en el que habría llamado "mono" a Vinícius, y señaló al brasileño por provocar al estadio en la celebración del gol del brasileño. "Pasa en tantos estadios... Le he dicho a Vinícius ¿por qué celebras así? ¿Por qué no celebras como lo hacía Di Stéfano, Pelé? Pasa siempre lo mismo. Es lo único que no entiendo. Ha marcado un gol de otro planeta en un gran partido". El técnico luso terminó expulsado por protestar en el minuto 85 por protestar, al pedir una amarilla para Tchouameni en una jugada en la que la falta la había hecho Vinícius. "El árbitro tenía orden de no sacar amarilla a Huijsen, Tchouameni y Carreras, que estaban amonestados".

Preguntado por Prestianni, el portugués declaró: "Yo he hablado con los dos, Vinicius dice una cosa y Prestianni, otra. No quiero ser rojo... y no quiero decir que al 100% quiero sólo a Prestianni; pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinicius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé; sólo que hasta el gol estaba siendo un gran partido. Con un Benfica que entró muy bien y un Madrid fortísimo que, después, ha cambiado el partido a partir del 30-35′. Vinicius, luego, marca un gol que sólo él o Mbappé pueden marcar. Después, tiene que irse a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio. Es la única cosa que digo".

Vinícius: "Los racistas son cobardes"

Vinícius se ha manifestado en sus redes sociales señalando lo siguiente: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan, a su lado, con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia. Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el por qué de eso. Del otro lado, solo un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, aún más después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario."

Mbappé: "Le ha dicho cinco veces "eres un mono"

Kylian Mbappé, que en el campo se encaró con el argentino Prestianni y le dijo "eres un puto racista", se pronunció al finalizar el partido en los micrófonos. "No hay que hablar en general. Tengo amigos portgueses y nunca me ha pasado nada. Pero cuando hay una persona que se comporta así, hay que decirlo. No tengo nada contra el Benfica, ni contra sus aficionados o su entrenador. Pero hay que hacer algo, no podemos aceptar que un jugador se comporte así. No merece jugar más la Champions. Estamos ante un caso grave y espero que la UEFA tome decisiones. ¿Habéis visto su cara? Yo este tipo de cosas no las dejo pasar. Hay que hacer algo. Es un jugador joven, esto es un gran problema y hay que ver qué va a pasar. La decisión del equipo ha sido seguir jugando. Hoy el partido no es lo importante. Hay cosas más importantes que el fútbol. Yo le he preguntado a Viunícius qué quieres hacer. No lo vamos a dejar nunca solo. Le hemos apoyado en su decisión y él ha querido seguir. Si te pasa algo así, no merece la pena seguir jugando".

Sobre las palabras de Mourinho señalando a Vinícius por provocar, el francés ha respondido diciendo que "lo que no he visto no puedo hablar. Lo que he visto es muy claro, le ha dicho cinco veces "eres un mono, eres un mono". Nosotros debemos dar el máximo de información para que la gente opine con la información. Es maravilloso jugar la Champions y cuando damos este tipo de imágenes es terrible para el fútbol mundial. Le he dicho racista porque es lo que pienso. Nunca pasa algo sin que se vea en las cámaras. Él ha sido listo al levantar la camiseta para llamarle mono, pero su cara no miente. Y su actitud tampoco. Este tipo no es mi compañero de profesión. Nunca puedes decir que alguien como Prestianni es compañero mío. No puede ser parte de la familia del fútbol mundial. Vinícius está muy triste. Una vez más contra él, espero que toda la gente entienda que no es normal. Son cosas que no podemos aceptar".

Al final del encuentro se han producido incidentes en el túnel de vestuario del estadio Da Luz. Según informaba la cadena COPE, Rui Costa, presidente del Benfica, llegó a las manos con un miembro de la expedición madridista, que no era jugador ni técnico. Ha habido cruces de acusaciones e insultos, pero solo habrían llegado a las manos el dirigente benfiquista y el miembro de la expedición. Información de la que también informaban en los medios portugueses.

Arbeloa: "Tenéis que preguntar al jugador del Benfica"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, también habló sobre el incidente. Lo primero que dijo es "tenéis que preguntar al jugador del Benfica. Todos merecemos que responda a esa pregunta. Está claro que la tolerancia con el racismo debe ser absoluta. No podemos permitir que cosas así pasen en un campo de fútbol en 2026". Sobre lo que habló con Vinícius comentó que "lo único que le dije es que si quería seguir jugando estaríamos a su lado, tomase la decisión que tomase. Siempre a su lado. Cabalgamos juntos, morimos juntos, y cuando pasa algo así, siempre a su lado. Lucharemos siempre unidos, como hoy". Y terminó confirmando que "el árbitro me ha dicho que no escuchó nada y no puede hacer nada. Lo que hubiera decidido Vinicius. No podemos tolerar este tipo de actitudes. Por supuesto, a su lado, hubiésemos estado junto a él".