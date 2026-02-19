El Real Madrid anuncia su colaboración con la UEFA "tras los inaceptables episodios de racismo vividos" en Lisboa

El Real Madrid era el único implicado en los incidentes que se vivieron el pasado martes en el estadio Da Luz que no se había pronunciado todavía. Hablaron en un primer momento jugadores como Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Federico Valverde o Aurelien Tchouameni. También lo hicieron luego los técnicos de los dos equipos (Mourinho y Arbeloa), los protagonistas del incidente (Prestianni y Vinícius) eliigieron sus redes sociales, el Benfica se posicionó a favor de su futbolista, y la UEFA comunicó la apertura de una investigación tras lo vivido. Hasta la FIFA, a través de su presidente, Gianni Infantino, se había manifestado del lado de Vinícius.

Solo restaba por conocerse la posición institucional del Real Madrid, que lo ha hecho 48 horas después de lo ocurrido con un escueto comunicado en el que no nombra al futbolista del Benfica que supuestamente profirió los insultos racistas contra Vinícius. Este es el comunicado del club blanco:

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad.