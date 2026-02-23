Crónica reposada del 6 Naciones (3ª jornada): Demasiado 'hype'...

"We believed our own hype". Nos creímos nuestra propia propaganda. La frase es de Ellis Genge, uno de los jugadores ingleses más ásperos y que llegaba en mejor forma a este Seis Naciones. Poco más que añadir, salvo que además de retratar a los ingleses también retrata el estado actual del rugby, que se ha convertido en un deporte que vive instalado, por culpa de la prensa (sí, de nosotros los periodistas) y de los propios jugadores, en el relato más que en la realidad. El 'hype' es un término acuñado por las nuevas generaciones para definir algo que genera una gran expectación o una emoción exagerada. 'Hype' procede de la palabra inglesa "hyperbole" (hipérbole), y se utilizaba para describir el "bombo" o "revuelo" mediático y/o publicitario que se da a algo. Por ello el 'hype' puede generar tanto entusiasmo como decepción si las expectativas son demasiado altas y no se cumplen.

El 'hype' inglés

Pero regresemos a las palabras de Genge. Inglaterra comparecía en este Seis Naciones, nos contaban sus renombrados cronistas, con serios planes de competir por el Grand Slam, además de para prorrogar su racha ganadora de 12 victorias consecutivas. Los de la rosa arrasaron a Gales (48-7) en el primer partido, más concretamente en la primera parte del mismo, para luego caer estrepitosamente ante Escocia (31-20), fruto de errores propios muy groseros, y en este tercera jornada ha encajado en su casa y ante su gente la derrota más dolorosa de su historia frente a los del trébol en Twickenham (21-42). Nunca los irlandeses habían anotado tantos puntos en Twickers, donde además Inglaterra no perdía desde 2024.

"Llevamos dos semanas seguidas encajando demasiados puntos en los primeros 15 minutos. No hay montaña que escalar después de esto y todos tenemos que reflexionar sobre nuestra actuación. Nadie sabe cuál es la solución ahora mismo, o ya lo habríamos solucionado. El rugby es un deporte brutal y profesional porque si te equivocas un 5% te vas del partido. No podemos dejar que entre el ruido ahora. Lo siento por la afición, hemos decepcionado a todos. Les pido disculpas, pero les prometo que lo mejoraremos. Vamos a trabajar duro para rectificar. Nos creímos nuestra propia propaganda (hype)", concluía Genge. Y aprovechando este descanso tras la tercera jornada parece un buen momento para analizar los diferentes 'hype' del 6 Naciones 2026.

-El 'hype' del 6 Naciones. Este torneo está repleto de expectativas y 'hypes' alejados de la realidad. El primero es el que afirma que el 6 Naciones es el mejor torneo del mundo. La única certeza es que es el más antiguo, pero viendo el desempeño y los participantes, es fácil deducir que sin la presencia de sudafricanos, neozelandeses o argentinos, no estamos ante el mejor torneo del mundo. Un torneo con arraigo, con tradición, con un relato bien trabajado... Pero no el mejor.

-El 'hype' inglés. Inglaterra se ha venido abajo, para sorpresa de muchos. Algunos colocamos muy arriba en las apuestas a los ingleses, hasta el punto de condicionar el Grand Slam francés al interés o la desgana de los de Borthwick. Aún hoy mantenemos esto último, pero también avisamos en el inicio que Inglaterra, especialmente con este seleccionador, tiene la mala costumbre de no tomarse en serio el 6 Naciones. Algo que se ha visto ratificado al dimitir del torneo en la Calcuta, más o menos cuando suele hacerlo anualmente. Hay que recordar que los de la rosa, finalistas y semifinalistas en los dos últimos mundiales, no ganan un 6 Naciones desde 2020. Sencillamente porque andan a otra cosa. Sin embargo, el estrépito ante Irlanda este sábado ha abierto brecha.

-El 'hype' escocés. El contundente triunfo sobre los ingleses, la mejor medicina para la indolencia caledonia, ha disparado el entusiasmo alrededor de los del cardo. Finn Russell está en modo Curro Romero y el equipo lo festeja, pero tampoco deberíamos caer en el error de inflar más el suflé escocés. Se advirtió por estos lares durante la semana pasada que ante Gales no iba a poner las mismas ganas. Y ganaron sobre la campana. Esta Escocia que de repente enamora a todos, es la misma que perdió en Roma en la primera jornada con un rugby rácano. Ahora tiene el aliciente de luchar con los irlandeses por la Triple Corona, un rival que les va a exigir mucho trabajo. Quizás demasiado para una selección más efectista que estajanovista. Y lo más divertido nunca suele ser lo más fiable.

Escocia es una selección más efectista que estajanovista y lo más divertido nunca suele ser lo más fiable"

-El 'hype' irlandés. Los del trébol han jubilado a sus jugadores desequilibrantes. No hay O'Driscolls ni Sextons que dominen los partidos en su plantilla y toca esperar a las nuevas hornadas. Ante Inglaterra el juego coral y solidario de su delantera les permitió laminar a los de la rosa, pero valga como dato que sus estrellas fueron dos jugadores malditos de su rugby. Crowley, apertura de Munster, y McCloskey, el centro de Ulster. Jugadores que han perdido el tren de la selección en más de una ocasión y que viven alejados de los focos y la brillantina de Leinster. Dos tipos con más oficio que glamour. Esta Irlanda es más metálica y predecible que la de hace un lustro. Por eso en ese escenario depende de jugadores como Gibson-Park, un neozelandés de 33 años curtido en mil batallas, Tadhg Beirne, un tercera de 34 años de acero puro, o Tadhg Furlong, pilier de 33 años que ya debería estar disfrutando de los partidos tranquilamente en la grada con una cerveza debido a la irrupción de una generación que ni aparece ni le cuestiona el sitio. Irlanda es un rival exigente en lo físico, pero ya no le da para celebrar títulos. Francia se lo demostró en la primera jornada.

El francés Theo Attissogbe persigue una patada en el partido ante Italia del Seis Naciones de rugby / Associated Press/LaPresse / LAP

El 'hype' francés

-El 'hype' francés. Discutir el talento y el desequilibrio de Bielle-Biarrey, Toto Dupont, Ramos, Jalibert, Attissogbe y compañía es tan sospechoso como defender la consistencia de la primera línea francesa en las melés. Probablemente no haya un equipo en el mundo como el francés en las transiciones. Nadie lee los espacios como Dupont y Ramos, y los ataca como Bielle-Biarrey o Attissogbe. Pero la línea francesa necesita la pelota y Sudáfrica ya nos enseñó el camino para desactivar a esta achampanada selección de Galthie. Si le niegas la posesión y sometes a su delantera, desconectas a la caballería francesa. Irlanda lo hizo en la segunda parte sometiendo delante a los galos y a punto estuvo de ganarles el parcial (16-14). E Italia ha confirmado que una delantera con oficio les genera dolores de cabeza. Francia es favorita, Francia vuela, Francia enamora, pero Francia le falta aún un punto de cocción para ser candidata a ganar el Mundial.

-Italia, sin 'hype'. Gonzalo Quesada ha huido del ruido. Quiere un equipo de club jugando un torneo de selecciones. Y lo está demostrando jornada tras jornada. No hay delantera más fiable a estas alturas que la italiana. Cierto es que desde el pasillo lateral tienen que afinar más, pero en melés, en defensa y en los puntos de encuentro, su orden y consistencia están sorprendiendo a más de uno. Han dejado de ser un grupo de buenos jugadores. Ahora conocen sus virtudes y las explotan, detectan las debilidades del rival y las atacan. Y leen los partidos, algo que antes les costaba hacer. Veremos a Italia ganar un 6 Naciones. Como vimos ganarlo a Francia. Y lo harán desde el dominio de su delantera.

-Gales y la cruda realidad. Ante Escocia ofreció una imagen más real de dónde está su rugby ahora. Esfuerzo, orgullo y resiliencia. No hay talento, pero hay dignidad. Más de la que hubo en la primera mitad del primer partido ante Inglaterra y en todo el duelo ante los franceses. Su travesía por el desierto será larga, pero al menos ya se han concienciado de ello. En Gales no hay hype, ni expectativas, ni propaganda. Reina la realidad en su versión más cruel.