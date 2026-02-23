La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club y candidato, Joan Laporta, y parte de su equipo directivo, atribuye la presunta comisión de varios delitos económicos que, en el mismo escrito, califica de “graves”. Estos son: blanqueo de capitales, administración desleal y delitos societarios, falsedad documental, fraude a Hacienda y organización criminal. Según el denunciante, en la operativa se aprecia "ánimo de ocultación", con la utilización de "sociedades pantalla" y "secreto en la identidad de inversores". Esta situación, reseña, habría originado un supuesto "perjuicio potencial para el club" en beneficio de los gestores "implicados" en esa presunta red formada por empresas españolas y otras radicadas en el extranjero.

El primer delito que concreta la denuncia es el de blanqueo de capitales, ya que las operaciones que se ponen en conocimiento del juzgado "sugieren", relata el escrito, una operativa de "lavado de dinero". Es decir, añade, "fondos obtenidos de manera opaca (posiblemente constitutivos de delitos previos, como cohecho privado o administración desleal) se habrían introducido en el circuito económico legal mediante sociedades interpuestas". El Código Penal castiga, precisamente, a quien "adquiere, convierte o transmite bienes" a sabiendas de que provienen de una actividad delictiva, o realiza cualquier acto para "ocultar su origen ilícito".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (c), asiste al partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y el Levante UD disputan en el Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE/ Alejandro García. (Barcelona) / Alejandro García / EFE

En este caso, siempre según la denuncia, de concretarse los indicios de que Laporta u otras personas de su entorno "dirigieron comisiones ilícitas en contratos del Barça hacia cuentas" de sociedades chipriotas (Vestigia y Hellgas) y luego hacia New Era Visionary para "reingresarlas" en el club, "estaríamos ante un blanqueo de capitales".

Una de las pruebas que se citan es el uso de paraísos fiscales o jurisdicciones de baja transparencia impositiva, lo que denota "voluntad de ocultacion sofisticada", el presunto empleo de "testaferros" profesionales y el de "corporaciones pantalla". Las "evidencias" que señala la denuncia son "la falta de justificación comercial de las operaciones", la sincronía con necesidades del club y "la identidad oculta de los aportantes reales". Esta actuación, de corroborarse, podría implicar también sanciones administrativas para las entidades financieras involucradas.

Presunto perjuicio a la entidad

Otro de los delitos que apunta la denuncia es el de administración desleal y los societarios. En este sentido, el escrito expone que Laporta es administrador del FC Barcelona, si bien jurídicamente es una asociación deportiva. El Código Penal, recalca, penaliza a los administradores que, en perjuicio de su representada —en este caso, el club—, dispongan "fraudulentamente" de sus bienes.

La denuncia subraya que, con las operaciones que se pide investigar, se podría haber comprometido activos futuros del club (30 años de palcos VIP valorados en 100 millones de euros) "a cambio de dinero inmediato para sus fines", lo cual podría ser lesivo para el Barça. En este apartado, la denuncia también engloba la venta de participaciones de Barça Vision a entidades presuntamente "opacas" vinculadas, lo que "dañó su patrimonio". "Esta desviación de poder a espaldas de los intereses sociales es prototípica de la administración desleal", apunta el texto.

Laporta, en los aledaños del Camp Nou, este domingo. / Jordi Cotrina

El socio del FC Barcelona que ha interpuesto la denuncia sostiene que también podría haberse cometido también un delito de falsedad en documentos societarios si se demuestra que la junta directiva del club "ocultó información" en las cuentas anuales; por ejemplo, no revelando en la memoria "la vinculación real" de la compañía New Era Visionary Group o clasificando erróneamente el ingreso de 28 millones de euros. Y más aún, precisa el texto, cuando el auditor del club hizo constar una salvedad señalando que las pérdidas debieron ser, al menos, de 130 millones de euros superiores e insinuando que ciertas ventas se contabilizaron "impropiamente". "De acreditarse esta manipulación consciente (como inflar ingresos con operaciones simuladas) habría responsabilidad penal societaria", reseña el escrito.

Otro de los delitos que figuran en la denuncia es el de fraude a Hacienda, ante la posibilidad de que las supuestas comisiones no hubieran tributado correctamente y de que Laporta presuntamente se hubiera "lucrado de forma encubierta", sin declararlo ante la Agencia Tributaria, lo que requeriría "seguir el rastro final de los fondos". Una cuestión que podría estar vinculada a este delito sería si se usaron facturas o documentación contractual por servicios no prestados.

Por último, la denuncia señala el delito de organización criminal por la concurrencia de "múltiples personas y sociedades, con funciones repartidas" que presuntamente habrían actuado de forma "coordinada y estable". Será el juez instructor al que le corresponda por reparto el caso quien deberá dilucidar si se han cometido o no estas infracciones penales.