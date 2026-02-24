El Dépor anuncia fechas para reservar entrada a su museo: este es el precio

El Deportivo inauguró este martes el museo en el estadio de Riazorque repasa sus 120 años de historia, un período en el que logró los mayores éxitos del fútbol masculino gallego, con siete títulos nacionales: dos Ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas. Además, alcanzó las semifinales de la Champions League en una ocasión.

El Dépor Museo&Tour abrirá sus puertas al público este jueves, a partir de las 10.00 horas y en horario continuo hasta las 18.00h. Esta gran apertura coincide con los actos del 120 aniversario del club y aspira a convertirse en un “nuevo símbolo para A Coruña y Galicia”.

La preventa de entradas está disponible para abonados hasta las 23.59 horas y podrán acceder, en modalidad de tour libre y de visita guiada. Está previsto que la nueva instalación reciba unos 40.000 visitantes al año, lo que el club cifra en unos ingresos de 1,3 millones de euros para la ciudad.

La visita Museo&Tour tendrá una duración de 75 minutos, con un precio de 14 euros para el público general y 10 para abonados, precio que se situará en 5 euros para los niños de 5 a 14 años.

La visita de mayor duración, el Museo&Tour Guiado, supondrá una hora y 40 minutos de experiencia con un coste de 21 euros para el público no abonado y de 17 para socios.