Un débil Bayern fue presa fácil del Madrid

El Madrid tuvo un plácido regreso a la Euroliga con una cómoda victoria ante el FC Bayern (93-70) que nunca opuso resistencia al conjunto de Scariolo que tuvo el partido más fácil de la temporada ante el equipo de Pesic que ofreció una pobre imagen. Hezonja, con 16 puntos, fue el máximo anotador de los blancos.

Con pitos a Sergio Scariolo en su aparición en la pista tras la debacle del Madrid en la Copa del Rey, el Madrid empezó sin demasiada intensidad ante un FC Bayern que llegaba al duelo en buena dinámica con Svetislav Pesic en el banquillo.

A pesar de ese arranque un tanto frío de los blancos, empezaba a dominar con un activo Mario Hezonja (13-4) y que obligaba al técnico serbio a parar el duelo ante el poco acierto ofensivo de los suyos.

Pesic no encontraba las piezas para hacer frente a un Madrid que en apenas cinco minutos ya había movido por completo el quinteto titular y con la ventaja creciendo para los de Scariolo que parecía iban a tener una noche tranquila (17-6). Un primer cuarto muy cómodo para el Madrid desde la defensa ante un inofensivo Bayern y con ocho punrtos de Hezonja, el más agresivo (19-12).

Lyles, en una acción del encuentro ante el FC Bayern, en la primera mitad / MAD

El Madrid, en completo control

El Madrid se mantuvo en control tras triple de Feliz y otra canasta fácil de Deck, que alcanzaba los 10 puntos de renta, su máxima ante un FC Bayern al que le costaba defender y con Pesic parando de nuevo el partido (30-20).

Scariolo seguía moviendo el banquillo y la diferencia crecía hasta los 18 de renta ante la ineficacia ofensiva de los alemanes (42-24). La tímida reacción del Bayern tras el tiempo muerto, apenas les duró un par de minutos porque un triple de Feliz ampliaba la renta a 20 (51-31) en una primera mitad muy placentera para los blancos con 16 asistencias y superiodidad total (53-33).

En la reanudación, empezó mejor el cuadro alemán aunque un par de acciones ofensivas y un triple de Abalde les permitía recuperar los 20 puntos de renta (59-39). Un triple de Hezonja le daba la máxima del encuentro que parecía decidido mucho antes del final (62-39). El croata estaba 'on fire' y con un nuevo triple, la renta subía a los 24 (65-41).

Abalde tuvo una actuación destacada ante el FC Bayern / MAD

Todo decidido tras tres cuartos

El duelo se convirtió en un correcalles, con un Madrid que seguía anotando desde el triple con un inspirado Abalde, y con Pesic tratando de frenar la sangría que empezaba a ser un tanto vergonzante (74-45). Scariolo daba minutos a todos sus jugadores para llegar al final del tercer cuarto con un claro 78-47.

En el cuarto final, el Madrid bajó la guardia para dejar que el Bayern maquillara un tanto el resultado final (93-70) con Hezonja como máximo anotador de un Madrid que sumó la decimoctava victoria de la temporada, quizá la más fácil yque le permite seguir en los primeros puestos de la Euroliga.