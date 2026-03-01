La Finalissima en Catar, en el aire por los bombardeos de Israel y Estados Unidos

A 25 días de la anunciada disputa de la Finalissima, previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, el partido que enfrentará al vigente campeón de la Eurocopa (España) y al vigente campeón de la Copa América (Argentina) está en aire. La situación en el Golfo Pérsico tras el ataque a Irán de Estados e Israel ha abierto un escenario de incertidumbre que ha provocado que la cancelación sea una posibilidad más que real.

Fútbol parado en Catar

En estos momentos el espacio aéreo en la zona está cerrado. La prioridad es preservar la seguridad de los jugadores de ambas selecciones y la forma en que evolucione la tensión en la zona será decisiva para tomar una decisión sobre la Finalísima y conocer un desenlace definitivo. Además, España tenía previsto jugar otro amistoso ante Egipto. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO la Real Federación Española de Fútbol, que se ha interesado por la situación, sigue esperando algún tipo de noticias sobre el asunto porque ni la UEFA ni la CONMEBOL sudamericana han recibido ningún tipo de información oficial por parte de la organización.

La Finalissima está organizada por el Comité Supremo del país, altas esferas de Qatar, que serán quienes tomen la decisión definitiva sobre si se suspende o no el torneo. Catar se ha hecho cargo de la organización de los partidos y del pago de una cuantiosa cantidad de dinero a las dos selecciones, tanto por la Finalisssima como por el amistoso ante Egipto de los de Luis de la Fuente. Este mismo domingo la QFA (Qatar Football Asociation) Federación de Fútbol de Catar, ha anunciado la suspensión de todas las competiciones deportivas y torneos que se celebran en el país por la inestabilidad en la región tras los ataques de Israel a Irán este fin de semana. El comunicado de la Federación catarí explica que el fútbol se detiene en el país hasta nuevo aviso y a la espera de cómo evolucione el conflicto bélico.

Se buscan alternativas

La Federación Española no ha recibido notificación en ese sentido, pero ya trabaja en soluciones alternativas, aunque se sigue esperando que la situación podría dar un giro y se resuelva el conflicto. Pese al optimismo federativo, desde el ámbito gubernamental no se contempla con malos ojos que España no acuda a ese compromiso ante la grave situación que se vive en la región tras los ataques unilaterales de España e Israel. Se entiende que la prioridad no es el fútbol y ese es el mensaje que hay que mandar en estos momentos.

Además, desde el lado argentino se baraja la opción de que Messi estuviera o no acudiera a la Finalissima, lo que rebajaría notablemente el interés del partido y, especialmente, el de los patrocinadores del torneo que quieren contar con el ocho veces ganador del Balón del oro. Desde la Federación Española se insta a los medios a esperar a este lunes, fecha en la que parece que la QFAva a tomar una decisión definitiva, para dar margen de maniobra a España y Argentina, en caso de suspender finalmente la disputa de la Finalissima.

En caso de jugarse esta sería la cuarta edición de este torneo. En las tres ediciones que se disputaron hasta el momento, Argentina obtuvo dos. La última fue en 2022, meses antes del Mundial de Catar, al derrotar a Italia por 3-0 en Wembley. Ese año se retomó un certamen que se había jugado en 1985 y en 1993. En 1985 la selección francesa superó a Uruguay por (2-0), mientras que en 1993 Argentina recibió a Dinamarca en Mar del Plata y tras igualar (1-1) en los 90 minutos reglamentarios, la selección que lideraba Diego Armando Maradona se impuso (5-4) en los penaltis. En aquellas ediciones el torneo recibía el nombre Copa Artemio Franchi.