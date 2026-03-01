Así era "Tante", el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado y socio de plata

Su nombre era Constantino Rodríguez, aunque en Pola de Siero, donde residía, todos le conocían como “Tante”. Un buen hombre, hecho a sí mismo, humilde, vecino de la calle San Antonio, que sacó adelante a toda su familia y que este domingo, a los 82 años, perdió la vida cuando acudía a su santuario, El Molinón. “Era muy del Sporting. Como todos en la familia”, cuentan sus allegados, rotos de dolor por una pérdida tan repentina. Como cada dos domingos, Constantino —socio de Plata del Sporting de Gijón desde hace años y abonado durante más de cuatro décadas— se había desplazado a Gijón junto a su hijo Javier y su nieto, Sergio, cumpliendo con la tradición familiar de animar al equipo rojiblanco desde la grada. Tras aparcar el vehículo en el barrio gijonés de El Coto y caminar juntos hasta el campo, los tres tomaron asiento en sus respectivas butacas situadas justo en la esquina entre el fondo sur y la grada este del municipal gijonés para seguir el partido.

Jubilado, iba a El Molinón con su hijo y su nieto

Apenas habían transcurrido cuatro minutos de juego cuando el corazón de Tante dijo basta. La muerte fue fulminante. Nada pudieron hacer los servicios sanitarios por salvar su vida, pese a los intentos de reanimación, en unos minutos en los que El Molinón quedó sumido en un silencio sobrecogedor. Constantino deja viuda, Elisa, y una familia destrozada por la pérdida de un padre y abuelo muy presente. Jubilado desde los 64 años, tras acogerse a un plan de relevo, había trabajado toda su vida en la construcción, donde fue oficial de albañil. Hombre muy familiar, "Tante" tuvo una vida dura, marcada por la trágica pérdida de un hijo, Iván, cuando apenas tenía 39 años.

"Estamos muy agradecidos al Sporting"

La familia de Tante destaca el respaldo total recibido por parte del Sporting de Gijón. “Estamos muy agradecidos. El Sporting se ha volcado. Han estado con nosotros en todo momento y, en un momento así, eso es de reconocer”, señala Javier Rodríguez, hijo del fallecido. El hijo del fallecido subraya especialmente el apoyo de Alejandro Irarragorri y su esposa, Laura Kalb, así como de José Riestra y Joaquín Alonso, quienes permanecieron pendientes de la familia durante toda una tarde durísima. También quiso sumarse al dolor de los allegados Brian Oliván, defensa del Sporting, que regaló su camiseta a Sergio, el nieto de Constantino, un joven de 20 años que este domingo perdió a su abuelo. “Solo podemos dar las gracias”, concluye Javier.